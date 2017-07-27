مغردون يكتبون: #القدس_تنتصر

مصدر الصورة AHMAD GHARABLI

#القدس_تنتصر

قضايا عدة تصدرت اهتمامات المغردين العرب، لعل أبرزها تواصل الاهتمام بما يجري في القدس وخطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الذي أعلن فيه يوم أمس عن "انتصار كبير" وشيك في المعارك مع مسلحي جبهة النصرة على الحدود اللبنانية والسورية.

والبداية مع القدس، انتشر هاشتاغ #القدس_تنتصر صباح اليوم حيث ورد في أكثر من 35 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية. وتحدث كثيرون عن انتصار الشعب الفلسطيني خلال الأيام الأخيرة عندما قاوم الإجراءات الإسرائيلية لاستخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى في المدينة.

وكان من بين المغردين الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس حيث كتب صباح اليوم: "خضع الاحتلال للمرابطين وأزال جميع إجراءاته من أمام أبواب الأقصى واليوم الحشود ستدخل المسجد لصلاة العصر."

وانتشرت هاشتاغات أخرى للتحدث عن الأوضاع مثل #القدس و #المسجد_الأقصى.

#نصرك_هز_الدني

وإلى لبنان حيث أثار خطاب حسن نصرالله ردود فعل متباينة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلق مغردون لبنانيون هاشتاغ #نصرك_هز_الدني للاحتفال بالخطاب وإبداء دعمهم لحزب الله ودوره في لبنان وسوريا. وكان الهاشتاغ الأكثر تداولا في لبنان صباح اليوم حيث حصد أكثر من 22 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

بينما تحدث كثيرون عن دور حزب الله في سوريا وتأييده للرئيس بشار الأسد.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله وقف إطلاق النار على جميع جبهات في جرود عرسال اللبنانية، بداية من السادسة صباحا.