مغردون يوجهون أصابع الاتهام من خلال هاشتاغ #الحوثي_يستهدف_مكة_مجددا

#الحوثي_يستهدف_مكه_مجددا

مواضيع عدة شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي كان أبرزها تصريح التحالف بقيادة السعودية بأنه اعترض صاروخا "أطلقه الحوثيون تجاه مكة". ومع ورود الأنباء أطلق النشطاء على تويتر هاشتاغ #الحوثي_يستهدف_مكه_مجددا. ظهر هذا الهاشتاغ في 56 ألف تغريدة واستخدمه مغردون في عدد من الدول العربية أبرزها السعودية والبحرين وبريطانيا وتركيا.

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واتهم المغردون جماعة الحوثيين في اليمن بالوقوف وراء الصاروخ الذي قيل إنه تم اعتراضه، فيما نشر آخرون تغريدات تتضمن دعاء وتمنيات بالخير لمكة المكرمة والسعودية عامة. وفي هذا السياق، ظهر هاشتاغ آخر حمل إسم #اعتراض_صاروخ_في_الحويه وظهر في 68 ألف تغريدة فيما استخدم أيضا هاشتاغ #مكة_المكرمة للحديث عن هذا الخبر. ولم تتضمن التغريدات التي ظهر فيها هذان الهاشتاغان دعما فقط، بل تضمنت انتقادا وتشكيكا في المعلومات. حيث دافع بعض المغردين عن الحوثيين وعن إيران فيما اتهم آخرون السلطات السعودية بالكذب وتلفيق هذه الأنباء.

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وعلى موقع فيسبوك تفاعل أيضا المستخدمون مع هذا الخبر حيث نشر البعض مقطع فيديو يقولون إنه يظهر لحظة اعتراض الصاروخ من قبل التحالف. وأعاد الآلاف نشر هذا الفيديو الذي لم تتمكن البي بي سي التأكد من صحته من مصادر مستقلة.

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#رغم_الحرب

موضوع آخر شغل مستخدمي موقع تويتر وهو هاشتاغ #رغم_الحرب. استخدم النشطاء في سوريا ولبنان والعراق وبريطانيا هذا الهاشتاغ الذي ظهر في حوالي 21 ألف تغريدة. تضمنت معظم التغريدات التي حملت هذا الهاشتاغ دعوات بالخير للبلدان العربية. ونشر آخرون تغريدات تبعث بالأمل وتؤكد الإصرار والمثابرة رغم الأوضاع التي تمر بها المنطقة من صراعات واشتباكات.

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مصدر الصورة Janay Boulos

وعلى موقع فيسبوك استخدم العديد هذا الهاشتاغ للتعليق على الأوضاع في سوريا من خلال نشر دعوات وصور. وشارك العديد بصور للطبيعة السورية وللجيش السوري وأكدوا على الصمود بوجه الصراع الذي يعصف بالبلاد.

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#كلمه_من_لهجتك_ومعناها_بالفصيح

هاشتاغ آخر استخدمه النشطاء على موقع تويتر وهو #كلمه_من_لهجتك_ومعناها_بالفصيح. هذا الهاشتاغ استخدم في الخليج العربي وظهر في حوالي 30 ألف تغريدة. نشر المغردون من خلال هذا الهاشتاغ تعابير سعودية وإماراتية أو خليجية عامة والتي لا تستخدم في اللغة العربية الفصيحة. وحاول المغردون تعريف مستخدمي تويتر بمعنى هذه الكلمات باللغة الفصيحة.

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