برشلونة وريال مدريد يكتسحان مواقع التواصل الاجتماعي

#ريال_مدريد_برشلونه

شغلت مواضيع عدة اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي جاء على رأسها فوز فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد في لقاء ودي في الولايات المتحدة.

وأطلق النشطاء على موقع تويتر هاشتاغ #ريال_مدريد_برشلونه لمتابعة مجريات المباراة من خلاله وإبداء آرائهم. ظهر هذا الهاشتاغ في حوالي 34 ألف تغريدة نشرت من عدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والبحرين.

مصدر الصورة Spredfast

واستخدم النشطاء على موقع تويتر هاشتاغ #الكلاسيكو وهاشتاغ #ريال_مدريد أو هاشتاغ #برشلونة للتعليق على المباراة.

مصدر الصورة Twitter

وتضمنت التغريدات على تويتر عبارات تشجيعية لكل فريق بالإضافة إلى انتقادات لطريقة اللعب أو للتحكيم. كما نشر العديد على موقع فيسبوك مقاطع فيديو من المباراة للتعليق عليها. وانشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بغياب اللاعب كريستيانو رونالدو عن الجانب المدريدي.

وكانت المباراة انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين على ريال مدريد في مباراة شهدت احداث مثيرة.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

#العوامية_تقاوم

وفي الخليج وردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن القوات السعودية تقوم بحملة أمنية تستهدف الأحياء السكنية في بلدة العوامية بالقطيف. وظهر على تويتر هاشتاغ #العوامية_تقاوم في حوالي ثمانية آلاف تغريدة فيما ظهر هاشتاغ #العوامية_تحت_الحصار في سبعة آلاف تغريدة.

وتفاعل مغردون من البحرين ولبنان والعراق والسعودية مع هذين الهاشتاغين حيث نشروا تغريدات تندد بالقوات السعودية متهمين إياها بالاعتقال التعسفي والقصف العشوائي على أماكن سكنية في العوامية. وذكر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن تقوم بعملية تهجير لسكان المدينة فيما نشر آخرون مقاطع فيديو وصور لقصف ولإخلاء السكان منازلهم قائلين إن مصدرها العوامية .

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وكان نشطاء بدأوا الحديث منذ أيام عن قيام القوات السعودية بعمليات عسكرية واعتقالات ومداهمات في منطقة العوامية. ولم تتمكن بي بي سي التأكد من هذه المعلومات من جهة مستقلة.

#لا_للتطبيع

وفي لبنان إنشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالمهرجان الموسيقي العالمي "تومورولاند" أو "أرض الغد" الذي أقيم في مدينة جبيل الساحلية مساء السبت. وعلى الرغم من أن هذا المهرجان يقام سنويا في بلجيكيا إلا أنه أقيم هذا العام في عدد من الدول في الليلة نفسها من بينها لبنان وإسرائيل، وهذا ما أغضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

فأطلق مستخدمو تويتر هاشتاغات عدة منها #لا_للتطبيع و #جبيل_لبنانية_مش_اسرائيلية وبالإنغليزية #boycotttomorrowland أو قاطعوا تومورولاند وتفاعل مع هذه الهاشتاغات أكثر من ثلاثة آلاف شخص من لبنان. وقال المغردون إن هذا المهرجان يحمل شعار إتحدوا وإن هذا يدعو إلى الإتحاد بين لبنان وإسرائيل وطالب المغردون بمقاطعة هذا المهرجان الموسيقي بسبب ذلك.

مصدر الصورة Twitter

وعلى الرغم من حملة المقاطعة والانتقادات التي تعرض لها المهرجان إلا أن عددا كبيرا من اللبنانيين شارك في الحفل ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتغريدات ومقاطع فيديو منه. وانتقد العديد طلب المقاطعة معتبرين أن هذا الحفل وشعار اتحدوا لا يعنيان التطبيع مع اسرائيل.