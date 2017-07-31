تدويل_الحج... خلاف متجدد على مواقع التواصل الاجتماعي

لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي نقاشا حول الأزمة الخليجية.

وعلى وقع التطورات الأخير في الملف الخليجي واجتماع الدول المقاطعة لقطر في المنامة، ضج موقع تويتر بعشرات الهاشتاغات التي رصدت آخر تصريحات وقرارات المسؤولين الخلجيين بخصوص الأزمة .

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ولعل أبرز تلك الهاشتاغات وأكثرها انتشارا هاشتاغ #تدويل_الحرمين الذي حصد أكثر من 100 ألف تغريدة، منذ تدشينه صباح الأحد 30 يوليو/ حزيران.

وقد تباينت آراء وروايات المغردين حول هذا الهاشتاغ. فقد وصف مغردون المطلب بالكارثي ومحاولة لتسيس الحج.

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كما احتدم الجدل بعدما اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة" وذلك خلال حوار له في إحدى القنوات سعودية.

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مصدر الصورة Twitter

كما هاجم المتفاعلون مع #الا_الحرمين_ياقطر واتهموها بالوقوف وراء هذا المطلب، بينما نفى المغردون القطريون أن تكون قطر طالبت بتدويل هذه الأماكن وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #تسييس_الحج و #حصار_قطر.

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كما تناقل نشطاء قطريون تصريحات لوزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ينفى خلالها صدور أي تصريح من المسؤولين القطريين بشأن تدويل الحج.

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لم تخل بغض التغريدات من مطالبات لإدارة إسلامية مشتركة على الحرمين.

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من جهة أخرى، دعا مغردون عبر هاشتاغ #انا_سعودي_وارحب_بالشعب_القطر إلى تنحية الخلافات جانبا وإعادة المياه إلى مجاريها. وشددوا على ضرورة تلاحم وتآخي الشعوب الخليجية وذم الشحناء والنـزاع.

#العتيبه_يريد_السعوديه_علمانيه

وفي ذات الصعيد، لاتزال ردود الفعل حول تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة تتوالى عبر هاشتاغ #العتيبه_يريد_السعوديه_علمانيه.

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وكان العتيبة قال إن الخلاف مع قطر ليس سياسيا بقدر ماهو خلاف فلسفي مضيفا أن ما تريده الإمارات والسعودية ومصر والبحرين للشرق الأوسط هو "تأسيس حكومات علمانية".

وتراوحت تعليقات المغردين بين مؤيد ومعارض لتصريحات السفير الإماراتي.

بعض المغردين السعوديين فسروا تصريحات العتيبة على أنها تدخلا في سياسة بلادهم التي تقوم أساسا على الشريعة، حسب قولهم.

وتساءل الصحفي قائلا : لماذا نسميها #العتيبه_يريد_السعوديه_علمانيه الحقيقة أن العتيبة يصرح بلسان أبوظبي! والمحزن من هذا كله..أن السعودية على وضعية "الصامت"!

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من جهة أخرى، دافع آخرون عن تصريحات العتيبة وأسهبوا في تقديم أرائهم في الأنظمة العلمانية.

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