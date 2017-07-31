موقع_القرضاوي_تحت_سيطرتنا.. ما قصة هذا الهاشتاغ؟

مواضيع متنوعة شدت انتباه المغردين العرب، جاء على رأسها اختراق موقع الداعية الإسلامية يوسف القرضاوي، وتفاعل مع إطلاق الناشطة الحقوقية مريم العتيبي في السعودية، ومطالبات بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.

#موقع_القرضاوي_تحت_سيطرتنا

تداول مغردون عرب هاشتاغ بعنوان#موقع_القرضاوي_تحت_سيطرتنا، نشروا من خلاله صورا تظهر تعرض موقع القرضاوي للاختراق.

مصدر الصورة Qaradawi.com Image caption صورة تظهر اختراق الموقع الالكتروني للداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وحصد الهاشتاغ أكثر من 24 ألف تغريدة وتصدر بذلك قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في عدد من الدول العربية.

وفقا لمغردين، فإن مجموعة تطلق على نفسها "الجيش الإلكتروني السعودي"، تقف وراء اختراق الموقع الإلكتروني للداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.

وقد نشر القراصنة رسالة على الموقع مفادها" موقع القرضاوي تحت سيطرتنا للأبد"، و ذيل القراصنة رسالتهم بهاشتاغ #موقع_القرضاوي_تحت_سيطرتنا.

وفي الوقت الذي استنكر فيه مغردون اختراق موقع القرضاوي، واصفين الخطوة بالعبثية، أشاد آخرون بالاختراق ووجهوا انتقادات لاذعة للداعية الإسلامي، بينما شكك آخرون في صحة القصة.

#مريم_حرة_بدون_ولي .. هل يشهد ملف المرأة السعودية تقدما ؟

حقق هاشتاغ بعنوان #مريم_حره_بدون_ولي انتشارا واسعا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

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يأتي ذلك بعدما أفادت الأنباء الواردة من السعودية بإطلاق سراح الناشطة مريم العتيبي، بعد مرور أكثر من 100 يوم على اعتقالها بسبب مشاركتها في حملة تطالب بإسقاط ولاية الرجل على المرأة.

وفي الوقت الذي أيد فيها مغردون إطلاق سراح مريم العتيبي ، واعتبروها بداية انفراجة في ملف المرأة في المملكة، انتقد آخرون الخطوة لما رأوا فيها تهديدا لمبادئ وقيم المجتمع السعودي، حسب قولهم.

ويذكر أن عدد التغريدات عبر هاشتاغ #مريم_حره_بدون_ولي فاق 80 ألف تغريدة.

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#الغاء_308.. أردنيات في وجه قانون زواج الضحية من المغتصب

نظم نشطاء أردنيون وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأردني للمطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسمح بزواج المغتصب من ضحيته وإفلاته من العقاب.

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وعلى الفور، تصدر هاشتاغ بعنوان #الغاء_308 قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الأردن، مسجلا أكثر من 5 ألف تغريدة. كما حقق الهاشتاغ انتشارا واسعا على موقع فيسبوك.

وجاءت معظم التغريدات عبر الهاشتاغ مؤيدة لإلغاء المادة 308 من القانون الأردني. كما تضمنت التغريدات قصصا عن حالات قيل إنها تضررت بسبب هذه المادة.

وصف المغردون المادة بأنها انتقاص غير مقبول من تحضر شعب الأردن وبأنها اعتداء صارخ على كرامة المرأة وطالبوا بتغليظ العقوبة على المغتصب.

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#اليوم_العالمي_للصداقة

احتفى مغردون عرب باليوم العالمي للصداقة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 للتأكيد على أهمية الصداقة.

وتحت هاشتاغ #اليوم_العالمي_للصداقه، تنوعت آراء المغردين العرب ومفهومهم الخاص للصداقة.

وفيما يلي نرصد بعض التغريدات التي جاءت عبر #اليوم_العالمي_للصداقه الذي ظهر في أكثر من 95 ألف تغريدة.

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