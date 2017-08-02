مغردون يتذكرون: 27 عاما على غزو الكويت

#ذكرى_الغزو_العراقي_الغاشم

شغلت موضوعات عدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، أبرزها هاشتاغ #ذكرى_الغزو_العراقي_الغاشم الذي كان موضع اهتمام المغردين في الكويت بشكل خاص. دشن هذا الهاشتاغ في ذكرى غزو العراق لهذا البلد في مثل هذا اليوم قبل سبعة وعشرين عاما.

ظهر هاشتاغ #ذكرى_الغزو_العراقي_الغاشم في حوالي 48 ألف تغريدة نشر معظمها من الكويت والعراق وبعض الدول الغربية كبريطانيا.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وندد أغلب من استخدموا هذا الهاشتاغ بالغزو وهنأوا الكويتيين بما تلاه من تحرير بعد عدة أشهر. ونشر بعض المغردين صورا من الغزو العراقي وبعض مقاطع الفيديو الأرشيفية. بينما شكر آخرون الجيش الكويتي على ما اعتبروه تضحيات قدمها خلال تلك الحرب وتذكروا الذين راحوا ضحية هذا الغزو وذلك من خلال هاشتاغ #شهداء_الكويت.

#الابتدائيه

موضوع آخر شغل المغردين في مصر وهو قرار وزارة التعليم المصرية تقليل المناهج والامتحانات الإبتدائية واستبدالها بمهارات أخرى. وأطلق النشطاء عددا من الهاشتاغات للتعليق على هذا القرار منها #الابتدائيه وهاشتاغ #وزارة_التعليم الذين ظهرا في حوالي 13 ألف تغريدة.

رحب عدد من المغردين بهذه القرارات معتبرين أن هذا يعد إصلاحا للنظام الدراسي. بينما إنتقد آخرون هذه القرارات مقللين من أهميتها.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة facebook

#إسقاط_المخالفات_بالتبرع_بالدم

في السعودية ، دشن المغردون هاشتاغ #إسقاط_المخالفات_بالتبرع_بالدم والذي يقترح مُطلقوه أن تُسقط المخالفات المرورية عمن يتبرع بدمه.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وقد حصد الهاشتاغ 13 ألف تغريدة، ما بين مؤيد ومعارض. فالمؤيدون رأوا أن للفكرة منافع متعددة، بينما شدد المعترضون على أن التبرع بالدم أمرٌ سام لا يمكن مقارنته بالمخالفات، مُحذرين من أن إقرار هذه الفكرة قد يفتح الباب أمام التلاعب وإسقاط المخالفات بطرق غير قانونية.