نيمار يمزج بين السياسة وكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي

#نيمار

شغلت مواضيع عدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي جاء على رأسها موضوع انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار من فريق برشلونة للانضمام إلى فريق باريس سان جرمان الملوك من قبل مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية.

وأطلق النشطاء هاشتاغ #نيمار للحديث عن صفقة شراء اللاعب وظهر الهاشتاغ في 40 ألف تغريدة. تفاعل مع الخبر هذا مغردون من دول عربية عدة أبرزها دول الخليج ومصر والجزائر.

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وناقش المغردون انتقال اللاعب حيث اعتبر البعض انه سيغير من مجريات المباريات لصالح الفريق الباريسي. وتحدث آخرون عن الطرق التي سيستبدل فيها فريق برشلونة هذا اللاعب الذي يعتبره الكثيرون من نجوم كرة القدم الأوروبية.

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وأخذت بعض التغريدات طابعا سياسيا حيث لم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات لدولة قطر ولقرار شراء نيمار بمبلغ 222 مليون يورو خاصة أن هذا القرار يأتي في ظل مقاطعة دول الخليج للدوحة. فيما انتقد البعض هذه الصفقة، اعتبر آخرون أن توقيت هذه الصفقة له بعد سياسي لإظهار عدم تأثر قطر واقتصادها من مقاطعة الدول المجاورة.

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#ستين_يوم_علي_حصار_قطر

أطلق المغردون من الخليج هاشتاغ #ستين_يوم_علي_حصار_قطر بعد أن مر 60 يوما على مقاطعة بعض الدول في المنطقة لقطر. ظهر الهاشتاغ في سبعة آلاف تغريدة واستخدم في السعودية والكويت وبعض الدول الغربية كبريطانيا.

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أما في قطر فأطلق النشطاء هاشتاغ #نحن_اقوي_بعد_الحصار للرد على التغريدات والمنشورات على فيسبوك.

ويستمر الجدل بين الداعمين لقطر والداعمين لقرار المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وانشغل البعض ببعض الأنباء غير المؤكدة التي ذكرت أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني سيوزر طهران يوم السبت للمشاركة بمراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني. وللتعليق علة هذا أطلق النشطاء هاشتاغ #تميم_يشارك_ايران_افراحها الذي ظهر في ألف تغريدة . وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء على الرغم من أنه لم يصدر تأكيد رسمي من قطر حول هذه الزيارة.

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#نريد_محاسبه_سفاح_القطط

ويستمر الاهتمام في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بقضية ما يسمي سفاح القطط. وأطلق النشطاء هاشتاغ #نريد_محاسبه_سفاح_القطط الذي ظهر في 113 ألف تغريدة ندد أغلبها بالفيديو الذي انتشر على الانترنت والذي يظهر رجلا يطلق النار على قطط في جدة.

وبينما تحقق السلطات السعودية في قضية هذا الفيديو، دعا عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاسبة هذا الرجل، بينما غرد البعض أن ما فعله يخالف تعاليم الدين الإسلامي الخاصة بالرفق بالحيوان.

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