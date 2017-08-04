حريق في دبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

#حريق_مارينا_دبي

شغلت مواضيع عدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي جاء في مقدمتها الحريق الذي شب في برج الشعلة في دبي.

وأطلق النشطاء على تويتر هاشتاغ #حريق_مارينا_دبي الذي ظهر في حوالي 43 ألف تغريدة. تضمنت التغريدات صورا للمبنى المشتعل. وأظهرت صور تم تداولها ألسنة اللهب وتساقط أجزاء مشتعلة من المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 350 مترا.

وانتقد آخرون على تويتر اجراءات السلامة قائلين إن هذه هي المرة الثانية التي يشتعل فيها المبنى نفسه.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

أما على فيسبوك فتحدث الآلاف عن الحريق من ضمنهم وسائل إعلام وسكان دبي وبعض الإماراتيين. وأعاد مستخدمو فيسبوك نشر مقاطع الفيديو وصورا عن الحريق.

مصدر الصورة Facebook

#أسبوع_الرضاعة_الطبيعية

وشغل موضوع آخر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع وهو ما يعرف بأسبوع الرضاعة الطبيعية. وهو أسبوع تفاعل معه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم. اما في العالم العربي فكان هناك عدد من الهاشتاغات التي استخدمها النشطاء للحديث عن هذا الموضوع منها #أسبوع_الرضاعة_الطبيعية و #الأسبوع_العالمي_للرضاعة_الطبيعية و #اسبوع_الرضاعة_٢٠١٧. انتشرت هذه الهاشتاغات في عدد من الدول العربية كان أبرزها السعودية والإمارات.

مصدر الصورة Twitter

ونشر المغردون من خلال هذه الهاشتاغات نصائح للمرأة وللأمهات بالإضافة إلى معلومات عن الرضاعة وفائداتها.

وأطلقت منظمات عالمية مثل اليونيسيف حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمعات حول اهمية الرضاعة الطبيعية.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

#مولد_الرضا

تفاعل بعض مستخدمو تويتر في العالم العربي أيضا مع مناسبة ذكرى ولادة الامام علي الرضا من خلال هاشتاغ #مولد_الرضا و #رضا_جان. وظهر الهاشتاغان في حوالي 16 ألف تغريدة نشر معظمها من البحرين والكويت والعراق. وهنأ المغردون بعضهم البعض بحلول هذه المناسبة ونشر كثيرون الدعاء وتغريدات تدعو إلى السلام.

ويعد الإمام الرضا ثامن الأمة لدى الشيعة وقد دفن في ايران.

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