ردود فعل واسعة على قرار منح "الإقامة الدائمة" في قطر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج هاشتاغ #بطاقه_الاقامه_الدايمه بعد أن وافقت حكومة قطر على مشروع قانون يمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين بثلاثة شروط.
وظهر الهاشتاغ في آلاف التغريدات ليصبح من الأكثر تداولا على موقع تويتر في قطر صباح اليوم. ورحب العديد من القطريين بهذه الخطوة قائلين إنها تصب في صالح المواطن وترسخ المساواة بين السكان.
وسمى بعض المغردين الخطوة "بالقرار الذكي" وقالوا إنه إيجابي ويدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي لعدد لا يستهان به من المغتربين.
وغرد الكاتب القطري فيصل محمد المرزوقي عن الموضوع وكتب: "مثل هذه الخطوات #بطاقه_الاقامه_الدايمه تخدم الوطن بالدرجة الاولى لأنها ترسخ في مستحقيها الأمان الذي يمكنه من التفاني في العطاء وبنفس طيبة".
أما سلمان الأنصاري فغرد: "أحسنت الحكومة في ايجاد حل وقتي لحين تطبيق النصوص الدستورية بما يضمن المساواة بين المواطنين من الجنسين".
ولكن لم تأت كل التغريدات إيجابية حيث قام عدد من المغردين في الخليج بانتقاد الخطوة القطرية وشككوا فيها.
وكتب بعض المغردين من السعودية والإمارات أن قطر تواجه انتقادات دولية واسعة في ملف حقوق الانسان والعمالة وبالتالي فإن خطوة منح البطاقة الدائمة لن تحل المشاكل التي يواجهها بعض السكان.
واستغل البعض الهاشتاغ للحديث عن موضوع التجنيس وبالتحديد قضية تجنيس أبناء وبنات القطريات المتزوجات من غير القطريين. وغرد البعض على تويتر قائلين إن على الحكومة القطرية اتخاذ خطوة مشابهة وتمرير قرار يعطي حق التجنيس لأبناء القطريات.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.