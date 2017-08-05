مغردون لبنانيون يصرخون "#حاكموا_سفاحي_الأدوية"

قضايا عديدة استوقفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب، من بينها، استنفار أمني في الكويت بحثا عن "مداني خلية العبدلي " وجدل في لبنان حول قضية فساد في احدى المستشفيات خلفت ضحايا، ومغردون يناقشون ظاهرة العنف ضد المرأة .

#خلية_العبدلي .. تعود للواجهة في الكويت

عادت قضية خلية العبدلي في الكويت للواجهة مرة أخرى في أعقاب ورود أنباء عن تنفيذ حملات أمنية مؤخرا بحثا عن هاربين تابعين للخلية.

يذكر أن محكمة كويتية أدانت العام الماضي مجموعة تتكون من 24 كويتيا، بالإضافة إلى إيراني واحد بتهمة التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت".

واحتل هاشتاغا #شكرا_رجال_الداخلي و#خلية_العبدلي مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الكويت، إذ سجلا أكثر من 40 ألف تغريدة .

كما شاع استخدام عبارة " السفارة الإيرانية" على تويتر بعد تحدث وسائل إعلامية محلية عن علاقة طهران بإخفاء مطلوبين في قضية العبدلي، وهو الأمر الذي نفته السفارة الإيرانية في الكويت.

وأعرب المتفاعلون مع الهاشتاغات عن مساندتهم لقوات بلادهم الأمنية في محاربة من أسموهم بـ "الخونة" الذين يسعون إلى تقويض أمن واستقرار الكويت.

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وحذر مغردون آخرون من "تجار الطائفية" و دعوا إلى تجنب الهاشتاغات التي تبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، حسب وصفهم.

وكان مغردون آخرون دشنوا هاشتاغ بعنوان #نرفض_حصار_الرميثية_والجابرية استنكروا من خلاله ما وصفوه بالإجراءات الأمنية المشددة في منطقتي الجابرية والرميثية ذات الغالبية الشيعية.

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لبنانيون يصرخون "#حاكموا_سفاحي_الأدوية"

حاز الملف الطبي والصحي في لبنان على نصيب الأسد من تعليقات المغردين في البلاد.

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جاء هذا بعد توارد أنباء عن مقاضاة ممرضة في إحدى مستشفيات بيروت بتهمة بيع أدوية مقدمة من وزارة الصحة، لمعالجة مرضى سرطان، واستبدالها بأدوية أخرى فاسدة ومنتهية الصلاحية، وفق ما نقلته صحف لبنانية.

ووفقا لمصادر إعلامية لبنانية فإن التحقيق في القضية استغرق 6 سنوات، أوقفت خلالها الممرضة عن العمل في لبنان قبل أن تنتقل للعمل في السعودية.

وفى تحرك مواز، دشن مغردون لبنانيون هاشتاغ"#حاكموا_سفاحي_الأدويه " و طالبوا بإنزال أشد العقوبات على الممرضة وبتوسيع التحقيقات. كما دعوا لمضاعفة فعالية مكافحة الفساد الذي بات ينخر كل مفاصل الدولة، حسب قولهم.

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من جهة أخرى، ناشد آخرون وسائل الإعلام بالتريث والتزام الحياد حتى تنتهي القضية.

ووصلت تداعيات القضية إلى السعودية،حيث أطلق نشطاء سعوديون "#القبض_علي_دكتوره_الاجرام_مطلب". واحتل الهاشتاغ مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، ولبنان ليحصد أكثر من 80 ألف تغريدة خلال 24 ساعة.

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هاشتاغ "#رايك_بمن_يضرب_زوجته " يفتح النقاش حول العنف ضد المرأة

فتح هاشتاغ #رايك_بمن_يضرب_زوجته النقاش مجددا حول قضية العنف ضد المرأة، وارتفاع نسب العنف الأسري في المجتمعات العربية.

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وفي الوقت الذي تناول فيه مغردون الهاشتاغ بسخرية، أدان آخرون العنف ضد المرأة واستعانوا بآيات قرآنية تنبذ هذا التصرف، بينما لم يخف البعض الآخر تأييده لفكرة الضرب.

كما ساق المتفاعلون مع الهاشتاغ أسبابا عديدة حول انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في العالم العربي، فمنهم من أرجعها إلى ثقافة العيب التي تعتبر ما يحدث داخل البيت سرا لا يجب أن يظهر، ومنهم من اعتبرها نتيجة للسيطرة الذكورية في المجتمعات العربية بينما عزاها آخرون إلى غياب القوانين الرادعة.

وزاد عدد التغريدات تحت الهاشتاغ على 100 ألف تغريدة أغلبها لمغردين ذكور.

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