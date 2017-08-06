مغردون يتحدثون عن الأداء العربي في بطولة لندن

#London2017

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #London2017 للحديث عن بطولة العالم لألعاب القوى والتي تعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

وتحدث المغردون عن أداء اللاعبين العرب في البطولة وانجازاتهم. ويشارك في البطولة لاعبون من دول عربية عدة مثل الكويت والبحرين والمغرب.

مصدر الصورة David Ramos

وحصد الهاشتاغ أكثر من 150 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وكان من أكثر الهاشتاغات انتشارا عالميا صباح اليوم.

"عام زايد"

وإلى الإمارات حيث تحدث العديد من مستخدمي موقع فيسبوك عن إعلان الإمارات أن عام 2018 سيحمل شعار "عام زايد"، ليكون مناسبة للاحتفاء بمرور 100 عام على ميلاد الزعيم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مصدر الصورة KARIM SAHIB

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي على حسابه على تويتر قائلا: "عام زايد في ٢٠١٨ سيكون عاما مختلفا، لأنه سيحمل روحا طيبة، وذكرى خالدة، واسم قائد له مع كل فرد في وطنه قصة".

ودشن مغردون هاشتاغ #عام_زايد2018 و #YearOfZayed للحديث عن الموضوع.

#اكتب_حلمك_في_تويته

وإلى موضوع آخر حيث أطلق مغردون هاشتاغ #اكتب_حلمك_في_تويته حيث حصد أكثر من 55 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مصدر الصورة Spredfast

وتحدث المغردون وخاصة الشباب منهم عن أحلامهم وأهدافهم في الحياة. وتحدث الغالبية من المغردين عن أهدافهم على الصعيد المهني والعملي.

وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية ومصر وتونس.