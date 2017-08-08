هل ترى أن تعدد الزوجات يعالج ظاهرة تأخر سن الزواج؟

#تعدد_الزوجات_علاج_العنوسه

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم هاشتاغ #تعدد_الزوجات_علاج_العنوسه للحديث عن ظاهرة تأخر سن الزواج بين الشباب في بعض الدول العربية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 100 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وكان من أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية والإمارات ودول عربية أخرى.

مصدر الصورة GEORGE FREY

وتفاعل عدد كبير من المغردين العرب مع الهاشتاغ حيث تحدث المستخدمون عن تأخر سن الزواج في بلدانهم وما إذا كانت أسباب هذه الظاهرة اقتصادية أم ثقافية أم اجتماعية.

وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد لتعدد الزوجات وآخر معارض له. وقال البعض إن تعدد الزوجات يحل مشكلة تأخر سن الزواج بين النساء ويقلل الأخطار الناجمة عن عزوف الشباب عن الزواج، والأضرار النفسية والاجتماعية التي تنتج عن هذه الظاهرة.

بينما عارض كثيرون تعدد الزوجات قائلين إنه يؤثر سلبا على المرأة ومفهوم العائلة بشكل عام.

#لعبة_مريم

وإلى موضوع آخر حيث انتشر على موقع تويتر هاشتاغ #لعبة_مريم بعد أن انتقد كثيرون لعبة إلكترونية تحمل اسم "لعبة مريم".

وتعتمد اللعبة على شخصية فتاة اسمها مريم، تخاطب المستخدم وتطرح أسئلة مختلفة حول أمور اجتماعية وفي بعض الأحيان سياسية.

مصدر الصورة YouTube

وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة على مدار الساعات الماضية. وحذر البعض من اللعبة وتأثيرها السلبي على المراهقين على حد قولهم.

يوم القطط العالمي

وأخيرا هل تعلم أن اليوم هو اليوم العالمي للقطط؟ فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #InternationalCatDay للحديث عن هذا اليوم. وورد الهاشتاغ في أكثر من 30 ألف تغريدة اليوم وكان الأكثر تداولا في مدينة لندن.