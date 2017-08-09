"نهاية العالم" تبث الخوف على مواقع التواصل الاجتماعي

#نهايه_العالم

شغلت مواضيع عدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي جاء على رأسها موضوع نهاية العالم. وأطلق النشطاء على تويتر في العالم العربي هاشتاغ #نهايه_العالم للحديث عن أنباء تشير إلى اقتراب نهاية العالم بسبب احتمال اصطدام كوكب بالأرض.

مصدر الصورة Twitter

وعلى الرغم من نشر عدد من علماء الفلك وبعض الصحف تقارير تكذب هذه المعلومات الا أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت على إثر هذه الأنباء. وظهر هاشتاغ #نهايه_العالم في حوالي 62 ألف تغريدة خلال أربع وعشرين ساعة. وما ساهم في انتشار هذا الهاشتاغ هو ظاهرة خسوف القمر التي حدثت قبل يوم من ظهور هذا الهاشتاغ.

مصدر الصورة Twitter

وتضمنت التغريدات التي حملت هذا الهاشتاغ آراء عدة حول نهاية العالم. فالبعض كذب هذه المعلومات قائلا إنها ليست المرة الأولى التي يتنبأ فيها البعض بنهاية العالم وأنه لا بد أن تكون هذه الأخبار كاذبة. اما آخرون فنشروا تغريدات تتضمن أدعية طالبين المغفرة قبل ما وصفوه بساعة الحساب. كما نشر آخرون دراسات ومقالات تفسر علم الفلك وتحركات الكواكب.

مصدر الصورة Facebook

أما على فيسبوك فأعاد المستخدمون نشر مقال صحيفة الديلي ميل بالإضافة إلى فيديو يظهر الكوكب الذي قيل إنه سيصطدم بالأرض. وأبدى كثيرون تفاجئهم من هذه الأنباء على الموقع أيضا.

#العواميه_تنتصر

اهتم المغردون في السعودية بالعملية الأمنية التي تقوم بها القوات السعودية في منطقة العوامية حيث قال النشطاء إن العملية انتهت بما وصفوه انتصارا. واستخدم المغردون هاشتاغ #العواميه_تنتصر الذي ظهر في 31 ألف تغريدة للتعليق على مجريات العمليات. فيما نشر آخرون عددا من الصور والفيديوهات يقال إنها من العوامية وإنها تظهر عناصر من الجيش السعودي في المنطقة.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وظهر هاشتاغ آخر حول الموضوع نفسه وهو #حي_المسوره الذي ظهر في 106 ألف تغريدة، و تضمن تغريدات عن مجريات العمليات الأمنية في الحي الواقع في منطقة العوامية. وتقول مصادر من مواقع التواصل الاجتماعي إن الجهات الأمنية السعودية تمكنت من فرض سيطرة أمنية في حي المسورة بعد عمليات أسفرت عن مقتل عدد من ما وصفوهم بالإرهابيين. وانتشرت على تويتر وفيسبوك مقاطع فيديو تظهر عدداً من القوات في الحي.

واستخدم معارضون للسعودية الهاشتاغين للإعتراض على الأنباء والتنديد بالحكومة السعودية. واتهم هؤلاء القوات الامنية بتنفيذ اعتقالات تعسفية والاعتداء على المواطنين.

#غزه_تحت_القصف

موضوع آخر شغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وهو القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق غرب وشمال غزة. وفور ورود أنباء الغارات أطلق النشطاء هاشاغ #غزه_تحت_القصف الذي ظهر في حوالي 28 ألف تغريدة واستخدمه مغردون من عدد من الدول العربية والغربية.

وتداول المغردون صورا ومقاطع فيديو للقضف الاسرائيلي ونددوا بالهجمات فيما نشر آخرود تغريدات تتمنى الخير لغزة ولأهلها.

مصدر الصورة Twitter