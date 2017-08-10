ماذا يريد الكويتيون على تويتر؟

#ماذا_يريد_الكويتي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هاشتاغ #ماذا_يريد_الكويتي حيث حصد أكثر من 6 ألاف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. واستخدم المغردون في الكويت الهاشتاغ للحديث عن مطالبهم واحتياجاتهم حيث طالب البعض الحكومة بتخفيض الضرائب بينما كتب البعض الآخر عن الحاجة لرفع الرواتب وتوفير فرص عمل للشباب.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT

وأتت بعض التغريدات مشيدة بالحكومة مشيرة أن وضع المواطنين في الكويت أفضل بكثير من مواطني دول عربية أخرى على حد قولهم.

#توافق_اسراييل_ودول_الحصار

وإلى موضوع آخر حيث أطلق مغردون هاشتاغ #توافق_اسراييل_ودول_الحصار بعد أن نشرت جريدة "الرياض" السعودية قبل أيام خبرا كانت وصفت فيه حركة حماس الفلسطينية بـ"الإرهابية". وأثار الوصف موجة استنكار وردود بين مستخدمي الشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت حيث حصد الهاشتاغ أكثر من خمسة آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.

مصدر الصورة Spredfast

وكان الهاشتاغ من بين الأكثر انتشارا في قطر صباح اليوم.

#متي_يصبح_العالم_مسالم

وإلى قصة أخرى حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #متي_يصبح_العالم_مسالم حيث ورد في أكثر من 80 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتحدث المغردون عن فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط والعالم بشكل أجمع.

وانتشر الهاشتاغ في دول عدة حول العالم مثل السعودية وإندونيسيا والإمارات ومصر.

التوجيهي

وأخيرا مع الأردن حيث هيمن موضوع نتائج الثانوية العامة المعروفة بـ"التوجيهي" على اهتمام المغردين. وقام الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بالتغريد على حسابه على تويتر قائلا: "أبارك لأبنائي وبناتي طلبة التوجيهي نجاحهم وتفوقهم متمنيا لهم مستقبلا مشرقا يحققون فيه طموحاتهم".