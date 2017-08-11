#معا_نحو_التعايش_مع_المثليين هاشتاغ سعودي على تويتر
#انفجار_العاطلين_قريبا
انتشر في السعودية هاشتاغ #انفجار_العاطلين_قريبا والذي استخدمه المغردون لمطالبة السلطات بتفضيل العامل السعودي على العامل الأجنبي بما فيهم العامل العربي.
كما تحدث المغردون عن ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر وظائف كافية للخريجين واصحاب الكفاءات. وأتت بعض التغريدات إيجابية حيث قالت إن سوق العمل في السعودية يعتبر أقوى من بلدان عربية أخرى وبالتالي يستوعب عددا كبيرا من العاملين.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
#معا_نحو_التعايش_مع_المثليين
ونبقى في السعودية حيث انتشر اليوم هاشتاغ #معا_نحو_التعايش_مع_المثليين والذي ورد في أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وولد الهاشتاغ ردود فعل متباينة حيث دافع البعض عن دمج المثليين في المجتمع السعودي بينما عارض كثيرون الفكرة قائلين إنها تعارض الشريعة الإسلامية.
وكان الهاشتاغ من الأكثر تداولا اليوم في السعودية كما ورد في دول أخرى مثل عُمان والإمارات ومصر.
#حابب_اقول_للريس
وإلى موضوع آخر حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر هاشتاغ #حابب_اقول_للريس للحديث عن إنجازات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإدارته للبلاد. وحصد الهاشتاغ أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقام بعض المغردين على تويتر بانتقاد بوتفليقة ومطالبته بالتنحي عن السلطة وفتح المجال أمام قيادات شابة للإمساك بزمام الأمور في البلد. بينما أشاد أخرون بالرئيس الجزائري والدور الذي لعبه في تحقيق الاستقرار وبناء الدولة على حد قولهم.