معا_نحو_التعايش_مع_المثليين هاشتاغ سعودي على تويتر

#انفجار_العاطلين_قريبا

انتشر في السعودية هاشتاغ #انفجار_العاطلين_قريبا والذي استخدمه المغردون لمطالبة السلطات بتفضيل العامل السعودي على العامل الأجنبي بما فيهم العامل العربي.

كما تحدث المغردون عن ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر وظائف كافية للخريجين واصحاب الكفاءات. وأتت بعض التغريدات إيجابية حيث قالت إن سوق العمل في السعودية يعتبر أقوى من بلدان عربية أخرى وبالتالي يستوعب عددا كبيرا من العاملين.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

وحصد الهاشتاغ أكثر من 90 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

#معا_نحو_التعايش_مع_المثليين

ونبقى في السعودية حيث انتشر اليوم هاشتاغ #معا_نحو_التعايش_مع_المثليين والذي ورد في أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وولد الهاشتاغ ردود فعل متباينة حيث دافع البعض عن دمج المثليين في المجتمع السعودي بينما عارض كثيرون الفكرة قائلين إنها تعارض الشريعة الإسلامية.

مصدر الصورة Spredfast

وكان الهاشتاغ من الأكثر تداولا اليوم في السعودية كما ورد في دول أخرى مثل عُمان والإمارات ومصر.

#حابب_اقول_للريس

وإلى موضوع آخر حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر هاشتاغ #حابب_اقول_للريس للحديث عن إنجازات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإدارته للبلاد. وحصد الهاشتاغ أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مصدر الصورة FETHI BELAID

وقام بعض المغردين على تويتر بانتقاد بوتفليقة ومطالبته بالتنحي عن السلطة وفتح المجال أمام قيادات شابة للإمساك بزمام الأمور في البلد. بينما أشاد أخرون بالرئيس الجزائري والدور الذي لعبه في تحقيق الاستقرار وبناء الدولة على حد قولهم.