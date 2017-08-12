مغردون بعد #حادث_الإسكندرية "#اوقفوا_اهمال_المسؤولين"

موضوعات عديدة تصدرت اهتمام المغردين العرب، من بينها حادث قطاري الاسكندرية في مصر، وتطورات الأزمة الخليجية، وجزائريون يبعثون برسائل للرئيس بوتفليقة.

بعد #حادث_الإسكندرية.. مغردون "#اوقفوا_اهمال_المسؤولين"

مازالت أصداء حادث قطاري الاسكندرية تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغات #الإسكندرية و #قطار_الغلابة و #اوقفوا_اهمال_المسؤولين.

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وقد اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر 130 آخرين، بحسب مسؤولين.

وتناقل المغردون عبر هاشتاغ #الاسكندرية آخر الأخبار المتعلقة بالحادثة مرفقة بعبارات الحزن والأسى على الضحايا.

ورأى المتفاعلون مع هاشتاغ #قطار_الغلابة أن الحادث لخص "حالة الفساد التي تعيشها مصر منذ أكثر من 60 سنة"، وفق قولهم. ووصفوا القطارات في مصر بـ "الجرارات القاتلة".

وتحت هاشتاغ #اوقفوا_اهمال_المسؤولين، استذكر مغردون حوادث الطرقات التي شهدتها مصر في السابق، وحملوا المشرفين على قطاع النقل مسؤولية تكرر هذه الحوادث.

وقال المغردون إن ارتفاع معدلات حوادث الطرق بشكل عام هو دليل على قصور وتقاعس المسؤولين في إيجاد حلول مناسبة لتقليلها.

كما أكد المغردون أن الحديث عن خصخصة قطاع النقل لن يجدي نفعا وطالبوا بوضع آليات ناجعة لمحاربة الفساد في هذا القطاع و منع الاحتكارات، حسب قولهم. كما دعوا الحكومة إلى إعادة النظر في المشاريع الأخيرة والاستفادة بأموالها للنهوض و لدعم قطاعات الخدمات والنقل.

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#وزير_سعودي_يهدد_بغزو_قطر

أثارت تصريحات مسؤول سعودي حول قطر، حملة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ، ما حدا بمغردين قطريين إلى إطلاق هاشتاغ بعنوان #وزير_سعودي_يهدد_بغزو_قطر.

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يأتي هذا بعد نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، سلسلة تغريدات تحدث خلالها عن الحجاج القطريين وحذر من محاولات تدويل الحج، موضحا أن ذلك بمثابة إعلان حرب.

وكان القحطاني قد غرد بالقول "وصلكم الرد الرسمي، أي محاولة من السلطة القطرية لتدويل الحج هي إعلان حرب، اقلبوا الصفحة وجربوا غيرها، واحذروا من إذا قال فعل".

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وتباينت آراء المغردين بين مؤيد ومستنكر لما جاء في فحوى التغريدة، ففي الوقت الذي دافع فيه مغردون عن تصريحات القحطاني، وصفها آخرون بالإفلاس السياسي، بينما حذر آخرون من المحاولات لإشعال فتيل الأزمة مجددا بين دول الخليج.

وقد سجل هاشتاغ #وزير_سعودي_يهدد_بغزو_قطر أكثر من 30 ألف تغريدة.

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"#حاب_نقول_للرايس" .. جزائريون يعاتبون بوتفليقة

وجه نشطاء جزائريون رسائل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال تدشين هاشتاغ #حاب_نقول_للرايس الذي حصد أكثر من 11 ألف تغريدة.

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ركزت معظم التغريدات على الحالة الصحية للرئيس والوضع الاقتصادي في البلاد، إذ رأى مغردون أن بلادهم تفتقر إلى رؤية واضحة للمستقبل . فتساءلوا عن الآلية المتعبة لمواجهة الأزمة النفطية ومكانة بلادهم في القارة الإفريقية وفي محيطها المغاربي والعربي.

وعاتب مغردون الرئيس الجزائري لغيابه المستمرعن المشهد السياسي وبروز ما وصفوه بوسطاء يتحدثون باسمه. كما حمله البعض مسؤولية تدهور الخدمات بالبلاد وطالبوه بالاستقالة. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، فبحثوا عن خليفة لبوتفليقة بعد ترد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

في المقابل، دافع آخرون عن بوتفليقة ووصفوه بالمنقذ الذي أخرج الجزائر من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أعقبت الحرب الأهلية في التسعينات.

كما تحدث المشاركون في هاشتاغ #السعيد_وحداد_طغو_في_البلاد عن الخلاف بين الوزير الأول مع رجل الأعمال علي حداد ورئيس الاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي.

وأعرب مغردون عن تضامنهم مع الوزير الأول في حربه على الفساد وناشدوا الساسة بتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزب وإنهاء المزايدات السياسية.

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مغردون ينعون الفنان الكويتي #عبد_الحسين_عبد_الرضا

نعى مغردون الفنان الكويتي الكوميدي الشهير عبد الحسين عبد الرضا، الذي وافته المنية مساء الجمعة 11 أغسطس/آب عن عمر يناهز 78 عاما.

وأطلق مستخدمو تويتر عدداً من الهاشتاغات أبرزها هاشتاغ #عبد_الحسين_عبد_الرضا وهاشتاغ #وفاه_الفنانَ_عبدالحسينُ_عبدالرضاُ للإشادة بالممثل الراحل وما قدمه من أعمال مسرحية وتلفزيونية ناجحة. وفاق عدد التغريدات المرتبطة برحيل الفنان عبد الحسين عبد الرضا 170 ألف تغريدة.

وقد شاركت شخصيات معروفة في نعي الممثل الراحل على توتير.

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