سعوديون يسألون: #كيف_يمكن_تخفيض_مهور_الزواج ؟

#كيف_يمكن_تخفيض_مهور_الزواج

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #كيف_يمكن_تخفيض_مهور_الزواج للحديث عن تكاليف الزواج والمهور في بعض المجتمعات.

وأثار الهاشتاغ تساؤلات وجدل بين المغردين حول قيمة المهر ومدى ارتباطها بارتفاع نسب تأخر سن الزواج، وهل يجب تدخل الدولة بتشريع لتحديد حد أقصى للمهر.

مصدر الصورة ADEK BERRY

وطالب كثيرون بتخفيض قيمة المهور حيث قالوا إن المغالاة في المهر تؤدي إلى ارتفاع نسب الانحرافات نتيجة عدم تمكن الفرد من إشباع حاجاته بشكل مشروع.

وعلى جانب آخر، دافع بعض المغردين عن المهور المرتفعة وقالوا إنها أحقية العروس وأهلها في طلب ما يرونه مناسبا وأن قيمة المهر ترفع من قيمة العروس وتزيد من ثقتها في نفسها وسط أقرانها، كما يجعل زوجها يقدرها ويعلم حقها.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

#Charlottesville

وإلى قضية أخرى، حيث احتل هاشتاغ #Charlottesville قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في دول عربية عدة مثل الأردن والبحرين. وحصل الهاشتاغ عالميا على أكثر من أربعة ملايين تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانتشر الهاشتاغ بعد أن قتلت امرأة وأصيب آخرون عندما صدمت سيارة حشدا من المعارضين لمسيرة نظمها يمينيون متطرفون في شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

#اليوم_العالمي_للاعسر

وبعيدا عن السياسة، هل تعلم أن اليوم هو اليوم العالمي للأعسر؟ أطلق مغردون هاشتاغ باسم اليوم للاحتفال به والحديث عن القيادات والشخصيات المؤثرة في العالم سياسيا وفنيا وإعلاميا كانوا يعتمدون على يدهم اليسرى. فمن بين الشخصيات التي تحدث عنها المغردون الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وعالمة الفيزياء الشهيرة ماري كوري.

وانتشر الهاشتاغ في دول عدة مثل السعودية والإمارات وبريطانيا.