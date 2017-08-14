مغردون مصريون يتذكرون حادثة رابعة

#رابعه_كان_فيها

نبدأ تقريرنا اليوم في مصر حيث انتشر هاشتاغ #رابعه_كان_فيها للحديث عن ذكرى فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وكان من بين الأكثر انتشرا في مصر اليوم.

مصدر الصورة AFP

وطالب عدد من المغردين عبر فيسبوك بتقديم المسؤولين عن فض الاعتصام للمحاكمة أمام جهات دولية.

وبعد أربع سنوات من الواقعة، لا تزال السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وقادتها بتهم الدعوة لاعتصامات غير سلمية.

مصدر الصورة Spredfast Image caption انتشر الهاشتاغ في مصر كما ورد في دول عربية أخرى مثل البحرين والسعودية

#تموز_حكايه_انتصار

وإلى لبنان حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #تموز_حكايه_انتصار لإحياء ذكرى حرب تموز /يوليو بين قوات من حزب الله اللبناني وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي والتي استمرت 34 يوما في مناطق مختلفة من لبنان.

وأتت غالبية التغريدات مشيدة بأداء حزب الله خلال الحرب ومتحدثة عن الحاجة للاستمرار في دعم الحزب داخليا وإقليميا.

أما بعض التغريدات فاستغلت الذكرى لانتقاد دور حزب الله في سوريا ودعمه لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

مصدر الصورة MAHMOUD ZAYYAT

وكان الهاشتاغ من بين الأكثر انتشارا في لبنان صباح اليوم.

انتخابات الأردن

وإلى موضوع آخر حيث انشغل مستخدمو موقع فيسبوك في الأردن بالانتخابات البلدية واللامركزية والتي ستجرى يوم غد الثلاثاء في كافة أنحاء المملكة.

وانتشرت دعوات تحث الناخبين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع وانتخاب ممثليهم والسعي للمشاركة الفعالة على حد قولهم.