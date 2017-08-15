ما قصة هاشتاغ #عمل_السعوديه_في_البناشر؟
#عمل_السعوديه_في_البناشر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #عمل_السعوديه_في_البناشر بعد أن طالب عضو في مجلس الشورى السعودي بالسماح بتوظيف النساء في مراكز تجارية ومحلات للخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر (محطات التزود بالوقود).
وأثار مقترح الدكتور فهد بن جمعة جدلا واسعا بين المغردين إذ انتقد كثيرون هذا المقترح قائلين إن المرأة السعودية تستحق العمل في الوظائف رفيعة المستوى مثل الطب والهندسة والمحاماة.
إلا أن بن جمعة دافع عن مقترحه قائلا إنه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل.
وكتب مغردون أن المقترح يستفز المواطن ولا يلبي حقوق المرأة. ويبدو أن النساء السعوديات لم يعجبهن المقترح أيضا وانتقدنه بشدة.
وورد الهاشتاغ في أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
#شو_مشاكل_اللبناني
وإلى موضوع آخر حيث انتشر على موقع تويتر في لبنان هاشتاغ #شو_مشاكل_اللبناني وورد في أكثر من خمسة آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.
واستخدم المغردون الهاشتاغ للحديث عن المشكلات التي يواجهنها في لبنان فكتب كثيرون عن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار وعدم توفر فرص كافية للشباب والشابات.
كما استخدم مغردون الهاشتاغ لانتقاد الفئة الحاكمة والسياسيون في البلد.
#الانتخابات_البلدية
وإلى الأردن حيث انشغل المغردون بالانتخابات البلدية التي تجرى اليوم. وانتشرت هاشتاغات #الانتخابات_البلدية و #الاردن_ينتخب و #اللامركزية للحديث عن مجريات اليوم.
وحصدت الهاشتاغات آلاف التغريدات صباح اليوم.
ونشر بعض المغردين صورا لهم وهم يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع.