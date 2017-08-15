ما قصة هاشتاغ #عمل_السعوديه_في_البناشر؟

#عمل_السعوديه_في_البناشر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #عمل_السعوديه_في_البناشر بعد أن طالب عضو في مجلس الشورى السعودي بالسماح بتوظيف النساء في مراكز تجارية ومحلات للخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر (محطات التزود بالوقود).

مصدر الصورة Jordan Pix

وأثار مقترح الدكتور فهد بن جمعة جدلا واسعا بين المغردين إذ انتقد كثيرون هذا المقترح قائلين إن المرأة السعودية تستحق العمل في الوظائف رفيعة المستوى مثل الطب والهندسة والمحاماة.

إلا أن بن جمعة دافع عن مقترحه قائلا إنه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل.

Skip Twitter post by @wazir_alttarfia متاكدين ان هذه المواضيع تتناقش بمجلس الشورى لان بصراحه مثل هذه المواضيع تستحي تناقشها بعزبه كيف تناقشها بمجلس شورى #عمل_السعوديه_في_البناشر — #وزير_الترفيه (@wazir_alttarfia) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وكتب مغردون أن المقترح يستفز المواطن ولا يلبي حقوق المرأة. ويبدو أن النساء السعوديات لم يعجبهن المقترح أيضا وانتقدنه بشدة.

Skip Twitter post by @YUWAi6eSF3lMses #عمل_السعوديه_في_البناشر

وانا أقول ليش الى الان مانزل الاحتياج التعليمي !

طلع يخططون انهم ينزولنا للبقالات والورش مااقول غير سود الله وجهك — شماليييه🇸🇦.. (@YUWAi6eSF3lMses) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @xzalghamdi #عمل_السعوديه_في_البناشر

وش ذا القرار المتخلف هذا الناقص

الاجنبي في وظايف مرموقه ويحطون السعوديات بنشريات نطالب بمعاقبة من اصدر هذا القرار — شهد الغامدي🇸🇦 (@xzalghamdi) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وورد الهاشتاغ في أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

#شو_مشاكل_اللبناني

وإلى موضوع آخر حيث انتشر على موقع تويتر في لبنان هاشتاغ #شو_مشاكل_اللبناني وورد في أكثر من خمسة آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.

واستخدم المغردون الهاشتاغ للحديث عن المشكلات التي يواجهنها في لبنان فكتب كثيرون عن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار وعدم توفر فرص كافية للشباب والشابات.

Skip Twitter post by @Zehlewi #شو_مشاكل_اللبناني

كهربا

مي

زبالة

بطالة

فساد

غلا

فقر

ضرايب

خدمات

طبابة

ضمان

تقاعد

تلوث

جرايم

سياسة

طائفية

مذهبية

خورفة

أو بكلمة واحدة.. حياة — Zehlewi (@Zehlewi) ١٤ أغسطس، ٢٠١٧

كما استخدم مغردون الهاشتاغ لانتقاد الفئة الحاكمة والسياسيون في البلد.

Skip Twitter post by @Samah_Kasamani #شو_مشاكل_اللبناني؟ مشكلة اللبناني هي بقناعته إنه الزعيم هو حامي وجوده، مع إنه الحقيقة هي إنه اللبناني هو محافظ ع وجود الزعيم مع الأسف 🇱🇧 — Samah Kassamani 🇱🇧 (@Samah_Kasamani) ١٤ أغسطس، ٢٠١٧

#الانتخابات_البلدية

وإلى الأردن حيث انشغل المغردون بالانتخابات البلدية التي تجرى اليوم. وانتشرت هاشتاغات #الانتخابات_البلدية و #الاردن_ينتخب و #اللامركزية للحديث عن مجريات اليوم.

وحصدت الهاشتاغات آلاف التغريدات صباح اليوم.

Skip Twitter post by @MaimonaS1 تأثير #الإنتخابات_البلدية أكثر على الفرد،لإني بس أنتخب بكون بدور على خدمات تتوفرلي(تزفيت شارع/توصيل مي..)

و هاي الأمور قدرة تنفيذ البلديات — Maimona Shakhatreh (@MaimonaS1) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

ونشر بعض المغردين صورا لهم وهم يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع.