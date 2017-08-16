دعوات لعزل دونالد ترامب على تويتر

#ImpeachTrump

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم هاشتاغ #ImpeachTrump أو عزل ترامب حيث حصد الهاشتاغ أكثر من 800 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانتشر الهاشتاغ بعد أن انتقد نشطاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدانته لأحداث العنف التي وقعت السبت الماضي في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا على حد قولهم.

مصدر الصورة Drew Angerer

وظهر الهشتاغ في دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والهند.

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات لأنه لم يدن العنصريين بشكل محدد في تعليقاته الأولى.

واتهم عدد كبير من المغردين الرئيس الأمريكي بدعم النازيين الجدد أو العنصريين البيض ودعم أجنداتهم عبر خطاباته ضد المهاجريين كما كتب المغردون.

Skip Twitter post by @DrGW0 As American's go to sleep, we in the UK need to watch and keep #ImpeachTrump trending, for the sake of our shared history against fascism. — Graham Webb (@DrGW0) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @HanniPaj I don't even live in the US but I feel I should support the #ImpeachTrump thing, because I'm scared too. His actions effect us all. — Hanna Olson (@HanniPaj) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

وطالب بعض المغردين من أعضاء الكونجرس الأمريكي أتخاذ إجراءات ضد ترامب لعزله.

وكان ترامب قد تعهد بمحاسبة من ينشرون العنف بدافع الكراهية والبغضاء مشيرا إلى أن أمريكا لا مكان فيها للكراهية والبغضاء والعنف.

علياء المنصوري

وإلى موضوع آخر حيث تحدث مغردون في الإمارات عن المواطنة علياء المنصوري البالغة من العمر 14 عاما.

وقد فازت المنصوري بمسابقة "الجينات في الفضاء" في مؤتمر الفضاء العالمي في أبوظبي، بعد أن قامت بعرض تجربتها أمام لجنة التحكيم.

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Skip Twitter post by @MaryamBinFahad إطلاق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل التجربة الفضائية العلمية لابنة الإمارات «علياء المنصوري» في مقر وكالة ناسا بـ أمريكا

pic.twitter.com/51oKxUdUWS — Maryam BinFahad 🇦🇪 (@MaryamBinFahad) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وسافرت المنصوري إلى ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة حيث شهدت إطلاق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل تجربتها الفضائية العلمية.

وتحدث المغردون عن الحاجة للاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتحقق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.