هاشتاغ #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر يتصدر تويتر عربيا

مصدر الصورة BANDAR ALDANDANI

#الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر بعد أن وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الإلكترونية لدخول السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة إليها.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 350 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الهاشتاغ من بين الأكثر تداولا في دول عربية عدة مثل السعودية والإمارات والبحرين صباح اليوم. كما ظهرت هاشتاغات أخرى للحديث عن الموضوع مثل #حجاج_قطر_بقلب_سلمان الذي حصد أكثر من 10 آلاف تغريدة و #خادم_الحرمين_الشريفين الذي حصد 20 ألف تغريدة.

Skip Twitter post by @saudq1978 الملك يأمر بدخول حجاج قطر بدون تصاريح الكترونية. واستضافتهم بالكامل على نفقته وتوفير كل الاحتياجات لهم. #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @azaamqtr #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر

انا مواطن قطري وأشكر الملك سلمان ..

جدتي والله مزهبه شنطتها من اسبوع وتقول سلمان مايردنا وصار عند حسن ظنها — عزام المري #قطر (@azaamqtr) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @R_alman3ah باسمي و باسم كل القطريين نشكر ولي امر المسلمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر — راشد المانعه المرّي (@R_alman3ah) ١٦ أغسطس، ٢٠١٧

وأتت غالبية التغريدات مرحبة بخطوة الملك ومشيدة بها. كما كتب كثيرون عن أهمية الخطوة كونها لا تخلط بين السياسة والعبادة ولا تربط بين أزمة الخليج والحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة سمحت بدخول الحجاج القطريين من منفذ سلوى على الحدود بين البلدين.

إلغاء المادة 522 في لبنان

وفي لبنان احتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقرار إلغاء المادة 522 التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه من ضحيته.

وغرد أحد المستخدمين: "ألف مبروك إلغاء المادة 522 في لبنان والتي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته، مبارك لجميع المناضلات والمكافحات لإسقاط هذا القانون".

ويأتي تصويت البرلمان على القرار بعد حملة طويلة قادتها جمعيات لحقوق المرآة طالبت بإلغاء المادة.

بينما أشاد بالقرار العديد، وصفه آخرون بالانتصار المنقوص، وكتبت منظمة "كفى" الحقوقية اللبنانية على صفحتها على فيسبوك: "صحيح تم إلغاء مفعول المادة 522 عن جريمة الاغتصاب لكن مفعولها لا يزال قائما على المادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمت الـ15 من العمر. فمن جامع قاصرا ما زال يعفى من العقاب في حال تزوج منها".