ما قصة #انتي_فين_يا_آية_نايمة_على_ودانك؟

مصدر الصورة EPA Image caption المارة في "لاس رامبلاس" في أعقاب الهجوم

#برشلونة

جذبت أحداث مدينة برشلونة يوم أمس اهتمام عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. واستخدم مغردون على موقع تويتر هاشتاغ #اسبانيا و #برشلونة لإدانة العملية الإرهابية التي أودت بحياة 13 شخصا.

وانتشرت الهاشتاغات في عدة دول عربية مثل السعودية ومصر والجزائر والمغرب.

وأبدى المغردون حزنهم وغضبهم مما حدث. ورأى بعضهم أن "مكافحة الإرهاب" لا تتوقف عند محاربة "الجماعات الإرهابية" بل يجب مكافحة الممول الفكري والمادي لتلك الجماعات.

تغريدة ترامب

وإلى الولايات المتحدة حيث أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حادثة برشلونة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد ترامب في البداية تغريدة هادئة أدان فيها الاعتداء وأبدى دعمه للشعب الإسباني. إلا أنه بعد 45 دقيقة غرد مرة أخرى وكأنه يؤيد فكرة الإعدامات الجماعية للمتطرفين. وكتب ترامب في التغريدة عن قصة تاريخية مشكوك بها حول إعدامات سريعة أمر بها الجنرال جون "بلاك جاك" بيرشينغ في الفلبين بداية عام 1900.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وانتقد كثيرون حول العالم ترامب قائلين إن كلامه لا يحل مشكلة الإرهاب بل على العكس يؤججها. وقال مغردون إن التغريدة لا تليق بشخصية رئيس أقوى دولة في العالم.

#انتي_فين_يا_آية_نايمة_على_ودانك

وإلى مصر حيث انتشر على موقع فيسبوك منشور لمدونة تدعى حسناء الديباوي حذرت خلالها فتاة تدعى آية من حيلة يدبرها خطيبها لها دون علمها.

وكتبت حسناء: "إلى آية القاطنة بمدينة العاشر من رمضان وخطيبك من طنطا وبيشتغل في العاشر، وبكرة هيروح معاكي فرح بنت خالتك، خطيبك قاعد دلوقتي ورايا في الميكروباص في طريقه للعاشر، وبيتفق عليكي مع واحدة اسمها ريهام عشان يسيبك ويخطبها، بس بيشوفوا طريقة عشان ترجعيله الشبكة".

وتم نشر المنشور أكثر من تسعة آلاف مرة في وقت قصير وجذب أكثر من 25 ألف إعجاب.

وأطلقت حسناء هاشتاغ #انتي_فين_يا_آية_نايمة_على_ودانك إلا أن البحث عن آية لا يزال مستمرا.