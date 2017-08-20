هل الشعب العربي "جاهز للعلمانية"؟

شغلت مواضيع عدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي جاء على رأسها نقاش حول العلمانية وتطبيقها في بعض الدول بالإضافة إلى انتقادات للإعلام المصري واليوم العالمي للتصوير

#الشعب_جاهز_للعلمانيه

انتشر هاشتاغ #الشعب_جاهز_للعلمانيه في عدد من الدول العربية والغربية واستخدم لأول مرة في تغريدة نشرت صباح السبت ليزداد التفاعل معه خلال النهار. وظهر هاشتاغ #الشعب_جاهز_للعلمانيه في 98 ألف تغريدة ليثير جدلا على تويتر بين المغردين.

مصدر الصورة Spredfast

واعتبر عدد من المغردين السعوديين، من خلال هذا الهاشتاغ، أن العلمانية منافية للإسلام وأنها ضد مبادئ المملكة والشعب. وأطلق المغردون في السعودية هاشتاغا آخر يحمل إسم #الشعب_يرفض_دنس_ورجس_العلمانيه الذي ظهر في حوالي 10 آلاف تغريدة. ورفض المغردون من خلال هذا الهاشتاغ مفهوم العلمانية معتبرين أنها ضد ما وصفوه بشرع الله.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

أما المغردون من الدول الأخرى فحاولوا تفسير مفهوم العلمانية من خلال هاشتاغ #الشعب_جاهز_للعلمانيه. ولاقى الهاشتاغ ردود فعل إيجابية في دول أخرى حيث دعت بعض التغريدات إلى تبني مفهوم العلمانية وفصل الدين عن الدولة. فيما اعتبر آخرون أن العلمانية لا تعني الابتعاد عن الله بل أنها تعطي حريات أكبر للناس.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

#الاعلام_المصري_عار

انشغل المغردون في مصر ومستخدمو فيسبوك بالإعلام في بلدهم من خلال هاشتاغ #الاعلام_المصري_عار. استخدم هذا الهاشتاغ لأول مرة في منتصف نهار السبت وازداد التفاعل معه ليظهر في 31 ألف تغريدة عند منتصف نهار الأحد.

وانتقد المغردون الإعلام المصري معتبرين أنه لا يتوافق مع مبادئ الصحافة الحرة بل يتناول المواضيع والأخبار بطريقة غير موضوعية ومؤيدة للرئيس المصري. ونشر معارضو عبد الفتاح السيسي تغريدات ضده وضد العلام وتضمنت بعض التغريدات صورا كاريكاتورية تسخر من الإعلام.

مصدر الصورة Twitter

وظهر هذا الهاشتاغ على فيسبوك أيضا حيث نشر المستخدمون مقاطع فيديو من قنوات محلية وانتقدوا طريقة تعامل الإعلام مع الأخبار.

مصدر الصورة Facebook

#اليوم_العالمي_للتصوير

احتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي السبت باليوم العالمي للتصوير. ظهر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للتصوير على تويتر في 82 ألف تغريدة كما انتشر على فيسبوك أيضا. ونشر المستخدمون صورا التقطوها بعدساتهم وأخرى وجدوها على الانترنت للاحتفال بهذا اليوم. وتفاعل مع هذا الهاشتاغ مستخدمون من كافة الدول العربية بالإضافة إلى مستخدمين عرب من بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter