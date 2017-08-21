دقت_ساعة_تلعفر... العراقيون يدعمون قواتهم مع تقدمها تجاه المدينة

قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ #دقت_ساعة_تلعفر تزامنا مع بدء العملية العسكرية لطرد مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من المدينة العراقية، وفي السعودية انتشر هاشتاغ حمل عنوان #تميم_يحاصر_حجاج_قطر يتهم قطر بتعطيل عملية نقل حجاجها إلى السعودية.

#دقت_ساعة_تلعفر

مصدر الصورة Getty Images Image caption القوات العراقية وهي تتقدم باتجاه مدينة تلعفر التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية منذ عام 2014

نبدأ اليوم تقريرنا من العراق مع هاشتاغ انتشر على مدار اليومين الماضيين حمل عنوان #دقت_ساعة_تلعفر.

ويأتي الهاشتاغ تزامنا مع بدء عملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من مدينة تلعفر العراقية.

وعبر الهاشتاغ، الذي ظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.

ونشرت حسابات عراقية عبر تويتر صورا ومقاطع فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تتقدم باتجاه تلعفر، وغرد العراقيون مؤكدين دعمهم لقواتهم في وجه العدو على حد وصفهم.

Skip Twitter post by @m8m8y8 #دقت_ساعة_تلعفر



اللهم احفظ قواتنا المسلحه بكافة صنوفها



وأرجعهم الى امهاتهم سالمين غانمين



منتصرين على الاعداء



🇮🇶 — Mustafa Yousef 🇮🇶 (@m8m8y8) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧

#تميم_يحاصر_حجاج_قطر

مصدر الصورة Getty Images Image caption تشهد دول الخليج أزمة سياسية ودبلوماسية يتمثل طرفي النزاع فيها في قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة اخرى بتوسط من الكويت

وننتقل إلى دول الخليج حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #تميم_يحاصر_حجاج_قطر في السعودية والإمارات يتهم قطر بتعطيل عملية نقل حجاجها إلى السعودية.

ويأتي ذلك بعد تصريح من شركة الخطوط الجوية السعودية تقول فيه إنها لم تحصل على إذن هبوط في الدوحة لطائراتها، التي خصصتها لنقل حجاج قطر إلى مكة، بعد تصريحات من العاهل السعودي بأنه سينقل الحجاج القطريين "على نفقته الخاصة".

Skip Twitter post by @fahdalruqi حكومة قطر التي اطلقت على المقاطعة حصارا ماذا تسمي منع القطريين من الحج بعد رفضها لطائرات السعودية من نقل الحجاج



#تميم_يحاصر_حجاج_قطر — فهد الروقي (@fahdalruqi) ٢٠ أغسطس، ٢٠١٧

بينما كتب مستخدم آخر: "الأولى أن تفتح السعودية باب الحج للقطريين على نفقتهم لأنهم أغنياء، لا مكرمة من الملك سلمان. السعودي الفقير أولى بهذه الأموال، بل هو صاحبها".

وورد على هاشتاغ #تميم_يحاصر_حجاج_قطر أكثر من 230 ألف تغريدة.