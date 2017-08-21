#دقت_ساعة_تلعفر... العراقيون يدعمون قواتهم مع تقدمها تجاه المدينة
قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ #دقت_ساعة_تلعفر تزامنا مع بدء العملية العسكرية لطرد مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من المدينة العراقية، وفي السعودية انتشر هاشتاغ حمل عنوان #تميم_يحاصر_حجاج_قطر يتهم قطر بتعطيل عملية نقل حجاجها إلى السعودية.
#دقت_ساعة_تلعفر
نبدأ اليوم تقريرنا من العراق مع هاشتاغ انتشر على مدار اليومين الماضيين حمل عنوان #دقت_ساعة_تلعفر.
ويأتي الهاشتاغ تزامنا مع بدء عملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من مدينة تلعفر العراقية.
وعبر الهاشتاغ، الذي ظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.
ونشرت حسابات عراقية عبر تويتر صورا ومقاطع فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تتقدم باتجاه تلعفر، وغرد العراقيون مؤكدين دعمهم لقواتهم في وجه العدو على حد وصفهم.
#تميم_يحاصر_حجاج_قطر
وننتقل إلى دول الخليج حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #تميم_يحاصر_حجاج_قطر في السعودية والإمارات يتهم قطر بتعطيل عملية نقل حجاجها إلى السعودية.
ويأتي ذلك بعد تصريح من شركة الخطوط الجوية السعودية تقول فيه إنها لم تحصل على إذن هبوط في الدوحة لطائراتها، التي خصصتها لنقل حجاج قطر إلى مكة، بعد تصريحات من العاهل السعودي بأنه سينقل الحجاج القطريين "على نفقته الخاصة".
بينما كتب مستخدم آخر: "الأولى أن تفتح السعودية باب الحج للقطريين على نفقتهم لأنهم أغنياء، لا مكرمة من الملك سلمان. السعودي الفقير أولى بهذه الأموال، بل هو صاحبها".
وورد على هاشتاغ #تميم_يحاصر_حجاج_قطر أكثر من 230 ألف تغريدة.