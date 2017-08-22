غضب في المغرب بعد انتشار فيديو "فتاة حافلة البيضاء"

قضايا اليوم: غضب في المغرب بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء جنسيا جماعيا على فتاة في حافلة نقل عام، واهتمام عالمي بالكسوف الشمسي الذي شهدته الولايات المتحدة أمس، بالإضافة إلى هاشتاغ في قطر يطلب من المغردين عدم المشاركة في "هاشتاغات مشبوهة".

"فتاة حافلة البيضاء"

نبدأ اليوم تقريرنا من المغرب حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء جنسيا جماعيا على فتاة في حافلة للنقل العام.

ويُظهر الفيديو القصير اعتداء عدد من المراهقين على فتاة ومحاولة نزع ملابسها وسط صراخها على متن الحافلة.

مصدر الصورة Twitter

ونقلت صحف محلية أن الاعتداء وقع في مدينة الدار البيضاء.

وأثار الفيديو موجة من الغضب في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في المغرب.

Skip Twitter post by @Hosam_7assan بمناسبة اغتصاب شوية عيال أوساخ لبنت"ذوي إحتياجات خاصة "ف المغرب في باص وتصويرها ڤيديو..الناس كانوا فين وقتها ازاي ده حصل عشان انا دمي بيغلي — الجُورنَاليِستْ (@Hosam_7assan) ٢١ أغسطس، ٢٠١٧

وكتب إبراهيم معلقا على الفيديو عبر فيسبوك: "ان ما يحدث هو تردي شامل في القيم والأخلاق، على طول الوطن وليس في المغرب فقط."

بينما كتب آخر: "هذا طيش مراهقين ... لا علاقة له بالدين أو القيم ولا يمثل المجتمع ككل."

"الكسوف الشمسي" في الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption الكسوف الشمسي "الأكثر مشاهدة" في التاريخ

وننتقل إلى حدث آخر استحوذ على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وهو الكسوف الكلي للشمس الذي شهدته عدة ولايات أمريكية يوم الاثنين.

وانتشرت عبر مواقع التواصل في الولايات المتحدة صور ومقاطع خلابة لكسوف الشمس، واستخدم المغردون هاشتاغ Solar Eclipse 2017 لنشر صورهم.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من مليوني تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ترجمة التغريدة: يمكنني رؤية انفجارات على سطح الشمس اثناء الكسوف الشمسي الكامل بعيني المجردة.

ترجمة التغريدة: الصور والكلام ليس كافيا لوصف هذا المنظر.

ترجمة التغريدة: اسقاط جوي اليوم للفرقة ال82.

#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه

وننتقل إلى قطر حيث انتشر هاشتاغ دعا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي القطريين إلى عدم المشاركة في أي هاشتاغات مشبوهة.

ويأتي ذلك في خضم الأزمة الخليجية التي تعصف بدول الخليج بين قطر من جهة ودول المقاطعة الأربع من جهة أخرى.

ومنذ بدء الأزمة ظهر عدد من الهاشتاغات والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم بها كل فريق الفريق الآخر استنادا إلى أنباء ومواد أحيانا ما تكون زائفة.

وأشار عدد من المستخدمين إلى أن المشاركة في الهاشتاغات المسيئة يزيد من انتشارها.

Skip Twitter post by @Qtrflag #لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه مشاركتك في هشتاقاتهم هي نوع من دعمك لهم تجاهلها فهي لن تنفعك ولن تضرك وإشغل نفسك بما ينفعك وينفع وطنك — علم قطر (@Qtrflag) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

وورد على هاشتاغ #لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه نحو ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.