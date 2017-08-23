توقيف "الصبي الراقص" في السعودية يثير جدلا
قضايا اليوم: الشرطة السعودية تحتجز صبيا يبلغ من العمر 14 عاما بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يرقص بإشارة مرورية بشارع في مدينة جدة، واهتمام باختراق حسابات نادي برشلونة لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقال "الصبي الراقص"
نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث أثار توقيف صبي يبلغ من العمر 14 عاما بعد أن رقص بوسط شارع في جدة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل في السعودية الصبي وهو يرقص على أغنية ماكارينا الشهيرة، أمام عدد من السيارات بإشارة مرورية في المدينة.
ووفقا لبيان لشرطة مكة فقد أوقف الصبي أمس الثلاثاء لـ "إخلاله بالآداب العامة" و"تعطيله حركة المرور".
وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء أخلي سبيل الصبي دون توجيه تهم إليه.
وقالت الداخلية السعودية في بيان لها إنها استدعت الصبي وولي أمره للمسائلة وإنهما وقعا على تعهد بأن الصبي لن يشارك في أي أعمال تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأضافت الوزارة إن سبب توقيف الصبي تحذيره من مخاطر ما فعله على سلامته وسلامة الآخرين.
وعبر هاشتاغ #ايقاف_طفل_جده_انتهاك_للطفوله الذي ورد عليه أكثر من خمسين ألف تغريدة ندد المستخدمون بقرار إيقاف الصبي.
بينما رأى ماجد أن الصبي يسعى الشهرة وكان من المفترض أن يرقص ببيته وليس في وسط الشارع.
ورأى مستخدم ’خر أن ايقاف الصبي ضروري حتى لا تتكرر الظاهرة.
اختراق حسابات نادي برشلونة
وننتقل إلى حدث آخر حاز على اهتمام المغردين حول العالم وهو اختراق حسابات نادي برشلونة الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي فجر الأربعاء.
واخترق القراصنة حساب النادي الإسباني على تويتر وفيسبوك ونشروا خبرا مفبركا عن انتقال اللاعب الأرجنتيني أنجيل دي ماريا من النادي الفرنسي باريس سان جيرمان إلى برشلونة.
وعلى إثر الاختراق انتشر هاشتاغ FCBHack الذي ظهر في أكثر من 15 ألف تغريدة منذ وقت الاختراق.
وأكد حساب النادي الاسباني الاختراق في تغريدة وطمأن متابعيه بأنه يتم التعامل مع "المشكلة".
ترجمة التغريدة: حساباتنا اخترقت الليلة، ونعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن. نشكركم على صبركم معنا بينما نحل المشكلة.