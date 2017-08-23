توقيف "الصبي الراقص" في السعودية يثير جدلا

قضايا اليوم: الشرطة السعودية تحتجز صبيا يبلغ من العمر 14 عاما بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يرقص بإشارة مرورية بشارع في مدينة جدة، واهتمام باختراق حسابات نادي برشلونة لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقال "الصبي الراقص"

مصدر الصورة Youtube Image caption لقطة من الفيديو الذي اسفر عن احتجاز الصبي

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث أثار توقيف صبي يبلغ من العمر 14 عاما بعد أن رقص بوسط شارع في جدة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل في السعودية الصبي وهو يرقص على أغنية ماكارينا الشهيرة، أمام عدد من السيارات بإشارة مرورية في المدينة.

ووفقا لبيان لشرطة مكة فقد أوقف الصبي أمس الثلاثاء لـ "إخلاله بالآداب العامة" و"تعطيله حركة المرور".

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء أخلي سبيل الصبي دون توجيه تهم إليه.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها إنها استدعت الصبي وولي أمره للمسائلة وإنهما وقعا على تعهد بأن الصبي لن يشارك في أي أعمال تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت الوزارة إن سبب توقيف الصبي تحذيره من مخاطر ما فعله على سلامته وسلامة الآخرين.

وعبر هاشتاغ #ايقاف_طفل_جده_انتهاك_للطفوله الذي ورد عليه أكثر من خمسين ألف تغريدة ندد المستخدمون بقرار إيقاف الصبي.

Skip Twitter post by @__altamimi_12 #ايقاف_طفل_جده_انتهاك_للطفوله

ايقافه راح يسبب له أزمة نفسية وخوف، وكل ذنبه انه مارس حياته بشكل طبيعي وهذه جريمة عندنا طبعًا. — Hanan (@__altamimi_12) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @s6r_96 طفل و قاعد يعيش طفولته بشكل طبيعي و بدون ما يتسبب بضرر لأحد. الأجدر هو القبض على المتحرشين يابتوع النيابة.

#ايقاف_طفل_جده_انتهاك_للطفوله — أحمد (@s6r_96) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

Skip Twitter post by @nouf_ahm_ #ايقاف_طفل_جده_انتهاك_للطفوله

- وش تهمتك يا بابا ؟

- رقصت فاعتقلت بتهمة نشر السعادة !

تقولون تبون جيل مو نفسيات ولا معقد اجل ؟؟؟ — نوف (@nouf_ahm_) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

بينما رأى ماجد أن الصبي يسعى الشهرة وكان من المفترض أن يرقص ببيته وليس في وسط الشارع.

ورأى مستخدم ’خر أن ايقاف الصبي ضروري حتى لا تتكرر الظاهرة.

Skip Twitter post by @YL511 #ايقاف_طفل_جده_انتهاك_للطفوله

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1-رقص وتصوير يعني بكره

بتصير ظاهره ويطلع من يقلده

2- القاءالقبض رسالة نظام

وماراح ينسجن تعهد والباب — ◼#اتحادي_صريح 35K (@YL511) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

اختراق حسابات نادي برشلونة

وننتقل إلى حدث آخر حاز على اهتمام المغردين حول العالم وهو اختراق حسابات نادي برشلونة الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي فجر الأربعاء.

مصدر الصورة Twitter Image caption التغريدات التي نشرها القراصنة وترجمتها كالتالي: (1) نرحب بانجيل دي ماريا في نادي برشلونة. (2) اهلا نادي برشلونة نحن مجموعة OurMine الأمنية، الرجاء التواصل معنا ونعتذر عن الكذبة التي نشرناها. (3) هيا بنا نجعل #FCBHack ترند على تويتر!

واخترق القراصنة حساب النادي الإسباني على تويتر وفيسبوك ونشروا خبرا مفبركا عن انتقال اللاعب الأرجنتيني أنجيل دي ماريا من النادي الفرنسي باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

وعلى إثر الاختراق انتشر هاشتاغ FCBHack الذي ظهر في أكثر من 15 ألف تغريدة منذ وقت الاختراق.

وأكد حساب النادي الاسباني الاختراق في تغريدة وطمأن متابعيه بأنه يتم التعامل مع "المشكلة".

Skip Twitter post by @FCBarcelona Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience. — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٣ أغسطس، ٢٠١٧

ترجمة التغريدة: حساباتنا اخترقت الليلة، ونعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن. نشكركم على صبركم معنا بينما نحل المشكلة.