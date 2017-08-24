قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ #ماذا_تعلم_عن_اليمن، يعدد من خلاله المغردون محاسن اليمن والأشياء المفضلة لديهم بالدولة اليمنية وشعبها، وردود فعل على قرار أمريكا وقف جزء من معونتها العسكرية إلى مصر، وفي الكويت نقاش حول قضية توظيف الأجانب في الدولة.

بعيدا عن الحرب... #ماذا_تعلم_عن_اليمن؟

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نبدأ اليوم تقريرنا من اليمن حيث انتشر بصورة كبيرة هاشتاغ حمل عنوان #ماذا_تعلم_عن_اليمن ليظهر في أكثر من ستين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وعبر الهاشتاغ عدد المغردون محاسن اليمن والأشياء المفضلة لديهم بالدولة اليمنية وشعبها، بعيدا عن الحرب والأزمة الانسانية والسياسية التي تشهدها البلاد.

Skip Twitter post by @adhm00faisal #ماذا_تعرف_عن_اليمن

أهل الطيب والكرم لا تجد عندهم حقد ولا فتن بل حكمة وأصالة لهم في قلبي كل الحب ❤ — أدهم #🍵 (@adhm00faisal) ٢٣ أغسطس، ٢٠١٧

بينما كتبت أريج: "نادرا ما ترى يمنيا عنده سمنة لأنهم يحبون النشاط والحركة وتلقاهم يضحكون ومبسوطين وهم مغتربين عن أهلهم. إنه اليمن السعيد."

وقف جزء من المعونات العسكرية الأمريكية لمصر

وننتقل إلى مصر حيث كان للقرار الأمريكي بوقف جزء من المساعدات المقدمة لها ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تقارير عن وقف معونات عسكرية مخصصة لمصر تصل قيمتها إلى 152 مليون دولار واعتزامها قطع معونات أخرى تبلغ قيمتها 96 مليون دولار نظرا لما وصفته واشنطن بمخاوف بشأن حقوق الإنسان فيها.

وانتقدت الحكومة المصري القرار الأمريكي، واستخدم داعمو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاشتاغ #مصر_اكبر_من_معونتكم الذي ورد عليه نحو 15 ألف تغريدة أعرب من خلاله مستخدمون عن أنهم ليسوا في حاجة إلى المعونات الأمريكية.

وتناول آخرون القرار من بعده السياسي، وكتب مستخدم: "القصة ليست في قيمة المعونة الأمريكية وإذا كنا في حاجة إليها أو لا... القصة في الرسالة والمعنى السياسي للقرار".

#ايقاف_تعيين_الوافدين_الكويت

وفي الكويت انتشر هاشتاغ حمل عنوان #ايقاف_تعيين_الوافدين_الكويت تناول قضية تعيين الأجانب في الدولة.

ويأتي ذلك على إثر جدل سياسي مستمر في الكويت حول قضية توظيف الأجانب في جهات حكومية.

Skip Twitter post by @FMH916 الوافدين لهم الاحترام والقدير على مساهمتهم في بناء الوطن ولكن لابناء الوطن الحق الاصيل في توظيف



#ايقاف_تعيين_الوافدين_الكويت — مُعارض منطقي (@FMH916) ٢٤ أغسطس، ٢٠١٧

وكتب أحد مستخدم: "عدد الوافدين في تزايد وهذا سيسبب بطالة المواطنين. يجب وقف تعيينهم."