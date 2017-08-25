الرقة... اهتمام عبر مواقع التواصل بالوضع الإنساني داخل المدينة

قضايا اليوم: اهتمام بالوضع الإنساني بالرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يلقي الضوء على معاناة المدنيين في المدينة، واهتمام بنتائج قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الوضع الإنساني في الرقة

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحد أحياء مدينة الرقة

نبدأ اليوم تقريرنا من مدينة الرقة السورية إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من النشطاء الوضع الإنساني في المدينة مع استمرار العملية العسكرية لطرد مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من المدينة.

وتناولت كثير من الحسابات، التي تراقب ما يحدث داخل المدينة، الوضع الإنساني السيء للمدنيين في محاولة لتوثيق عدد الضحايا.

Skip Twitter post by @24Raqqa استمرار انقطاع المياه عن مدينة #الرقة المحاصرة لليوم 72 على التوالي مع معاناة الساكنين بالحصول على المياه — Raqqa24 (@24Raqqa) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

كما أشارت حسابات إلى استخدام التنظيم للمدنيين كدروع بشرية.

وتحاول منظمة العفو الدولية إلقاء الضوء على الوضع المتدهور للمدنيين الذين بقوا في المدينة، بنشرها تقريرا الخميس قالت فيه إن آلاف المدنيين المحاصرين داخل المدينة يتعرضون لوابل من النيران من جميع الجهات مع بلوغ المعركة مرحلتها الأخيرة.

كما تداول المغردون صورا تظهر الدمار الذي لحق بالمدينة منذ بدء العملية العسكرية لطرد تنظيم الدولة منها.

ترجمة التغريدة: صور المدينة قبل وبعد بدء حملة التحالف الدولي تظهر الدمار الذي لحق بالمدينة بداعي محاربة الإرهاب.

وظهر اسم المدينة في أكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأسبوع.

قرعة دوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة EPA Image caption الإعلان عن نتيجة القرعة

ونتتقل إلى موضوع آخر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل حول العالم وهو الإعلان عن مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد إجراء القرعة مساء الخميس.

وانتشر الهاشتاغ الرسمي للقرعة #UCLDraw بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من نصف مليون تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما انتشر هاشتاغ بالعربية حمل عنوان #قرعه_دوري_ابطال_اوروبا ليظهر بدوره في أكثر من أربعين ألف تغريدة خلال نفس الفترة.

وناقش المستخدمون الجوائز التي وزعت لأفضل لاعب في أوروبا، التي فاز بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأفضل مدافع، التي فاز بها الاسباني سيرجيو راموس، وأفضل لاعب خط وسط، فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، وأفضل حارس مرمى، التي فاز بها الإيطالي جانلويجي بوفون.