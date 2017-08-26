قراصنة يخترقون حساب ريال مدريد وينشرون هدفا لميسي

قضايا اليوم: قراصنة الكترونيون يخترقون حسابات نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، واهتمام في قطر بالانباء عن قبض السلطات التركية على خمسة من قراصنة الكمبيوتر لعلاقتهم باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في ابريل/نيسان الماضي.

#RealMadridHack

مصدر الصورة Twitter Image caption التغريدة التي نشرها القراصنة

نبدأ اليوم تقريرنا بالاختراق الالكتروني الذي طال بحسابات نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام القراصنة الالكترونيون بنشر تغريدة على حساب الفريق "ترحب" باللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، والذي يلعب ضمن صفوف نادي برشلونة الاسباني، ناشرين في التغريدة مقطع فيديو لهدف سجله ميسي في مرمى ريال.

ويأتي اختراق حساب ريال مدريد بعد اختراق مماثل من نفس مجموعة القراصنة لحسابات برشلونة فجر الأربعاء.

وتناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الاختراق بسخرية، وكتب أحدهم: "اختراق حساب ريال مدريد ونشر فيديو لميسي وهو يسجل هدف في مرمى ريال مدريد هو أفضل شيء حدث هذا العام."

وانتشر هاشتاغ #RealMadridHack أو "اختراق ريال مدريد" ليظهر في أكثر من تسع آلاف تغريدة.

#القبض_على_القراصنة

وننتقل إلى قضية قرصنة الكترونية اخرى ولكن في قطر هذه المرة، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر انباء عن اعتقال السلطات التركية خمسة من قراصنة الكمبيوتر لعلاقتهم باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في ابريل/نيسان الماضي.

ويرى العديد إن الاختراق الذي طال بوكالة الانباء القطرية كان بداية الأزمة السياسية بين قطر ودول المقاطعة الأربعة وهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتداول المستخدمون القطريون هاشتاغ #القبض_على_القراصنة للتعليق على الخبر وظهر الهاشتاغ في نحو أربع آلاف تغريدة.

وأشاد أحد المستخدمين بالتعاون بين دولتي قطر وتركيا الذي اسفر عن الاعتقال.

Skip Twitter post by @MrAlhajrii #القبض_على_القراصنة

الجميل بإلقاء القبض على هؤلاء الخمسه بتعاون قطري تركي ،،

فذاك يعني ان التعاون مابين البلدين وصل لمستويات جديده👍 — MR Alhajri (@MrAlhajrii) ٢٥ أغسطس، ٢٠١٧

بينما رأت مستخدمة أخرى أن ما حدث هو كشف عن أول خيط من خيوط المؤامرة على حد وصفها.