لبنانيون يطلقون هاشتاغ: #التحرير_الثاني_اكتمل
#التحرير_الثاني_اكتمل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #التحرير_الثاني_اكتمل للحديث عن التطورات الميدانية في جرود القاع بالقرب من الحدود السورية.
واحتفل المغردون على موقع تويتر بتقدم الجيش اللبناني واستعادته لأراضي بعد اشتباكات عنيفة من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
وأطلق الجيش معركة "فجر الجرود" في 19 أغسطس/آب الحالي، لطرد عناصر التنظيم المتشدد من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا. وأُعلن اليوم عن وقفا لإطلاق النار مع التنظيم في منطقة جرود عرسال.
وأتى عدد كبير من التغريدات مؤيد لحزب الله ودوره في العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش السوري ضد التنظيم في منطقة القلمون الغربي في سوريا.
#العوده_للمدارس
وإلى موضوع آخر، إذ أطلق مغردون في عَمان هاشتاغ #العوده_للمدارس للحديث عن انتهاء عطلة الصيف وبدأ العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى المدارس.
وتحدث بعض أولياء الأمور عن أخذ أبناءهم إلى المحلات التجارية وذلك لشراء مستلزمات المدارس كالدفاتر والأقلام والحقائب والعادات السنوية التي تسبق العودة للمدارس.
واستخدم عدد كبير من المغردين الهاشتاغ للحديث عن الحاجة لتفعيل مجالس أولياء الأمور في المدارس نظرا للدور الكبير والفعال الذي تلعبه هذه المجالس في إنجاح المنظومة التعليمية.
وحصد الهاشتاغ آلاف التغريدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
#كلمني_عن_مصر
وإلى مصر حيث انتشر صباح اليوم هاشتاغ #كلمني_عن_مصر حيث حصد أكثر من عشرة آلاف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأخد الهاشتاغ طابعا سياسي حيث استخدمه كثيرون للحديث عن المشاكل التي تواجه البلد والحاجة للإصلاح على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأتت بعض التغريدات بعيدة عن السياسة حيث كتب المغردون عن أماكنهم المفضلة في مصر والذكريات التي تربطهم بالمكان.