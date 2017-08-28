حداد لبناني على تويتر على #العسكريين_المخطوفين

#العسكريين_المخطوفين

انتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #العسكريين_المخطوفين بعد أن قال الجيش اللبناني إنه عثر قرب الحدود السورية على رفات ثمانية أشخاص يُعتقد أنهم للعسكريين المحتجزين لدى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية منذ عام 2014.

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وأتى عدد كبير من التغريدات منتقدا للحكومة والجيش اللبناني بسبب سماحهم لمقاتلي تنظيم داعش بالانسحاب من الحدود اللبنانية-السورية إلى منطقة القلمون الغربي، ثم دير الزور شرق سوريا.

وحصد الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وانتشرت هاشتاغات أخرى للتعليق على التطورات مثل #دم_العسكر_برقبتكن و #حرقة_قلوب_أهلهم_برقبتكن.

وأبدى بعض المغردين غضبهم تجاه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان ورئيس الجيش السابق جان قهوجي بسبب طريقة إدارتهم للأزمة عندما اختُطف الجنود اللبنانيون قبل ثلاث سنوات. وكتب البعض أن على أسر الجنود رفع دعوى قضائية ضد سليمان وقهوجي على خلفية ما جرى.

Skip Twitter post by @zahriabbas3 على اهالي العسكريين رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق ميشال سليمان وقائد الجيش السابق قهوجي

#العسكريين_المخطوفين — عباس زهري (@zahriabbas3) ٢٧ أغسطس، ٢٠١٧

#السعوديه_في_خدمه_الحجاج

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وإلى السعودية ومع بدأ مناسك الحج واقتراب عيد الأضحى، أطلق مغردون هاشتاغ #السعوديه_في_خدمه_الحجاج حيث حصد أكثر من 35 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأتت غالبية التغريدات إيجابية ومشيدة بدور السعودية في تسهيل مناسك الحج وتوفير الخدمات اللازمة للزوار.

Skip Twitter post by @fdeet_alnssr #السعوديه_في_خدمه_الحجاج



اللهم لك الحمد ،، الدولة بكامل وزاراتها تنتقل الى مكه، وفي حالة تأهب ليست للحرب، بل لخدمة ضيوف الرحمن،،هذا الفخر — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٧ أغسطس، ٢٠١٧

وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية ومصر والإمارات كما كان من الأكثر انتشارا في قطر صباح اليوم.

#Game_of_Thrones

وعالميا انتشر هاشتاغ #Game_of_Thrones بعد أن بثت يوم أمس الأحد آخر حلقة في الموسم السابع من مسلسل صراع العروش أو لعبة العروش. وحصد الهاشتاغ أكثر من مليون تغريدة وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا عالميا صباح اليوم. وتحدث المغردون عن شغفهم بالمسلسل والمقاطع التي أحبوها في آخر حلقة.