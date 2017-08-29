فلسطينيون يتذكرون ناجي العلي على تويتر وفيسبوك

مواضيع عدة جذبت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم العربي اليوم كان من أبرزها الذكرى ال30 لوفاة الرسام الفلسطيني ناجي العلي واختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عبر فوق جزيرة يابانية.

ناجي العلي

مصدر الصورة Met Police

وبداية مع الأراضي الفلسطينية حيث أحيى مستخدمو موقعي فيسبوك وتويتر ذكرى رحيل رسام الكاريكاتور الفلسطيني ناجي العلي حيث تحدث العديد عن رسوماته وتأثيرها على الرأي العام الفلسطيني والعربي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وكتب كثيرون عن تميز أعمال ناجي العلي وتغطيته للأمور السياسية والاجتماعية التي عاشها الفلسطينيون.

وسلط المغردون الضوء على شخصية حنظلة وهي أشهر الشخصيات التي رسمها العلي في كاريكاتيراته، ويمثل صبيا في العاشرة من عمره.

#تزوج_الثانيه_اذا_تقدر

مصدر الصورة Spredfast

وإلى موضوع آخر حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #تزوج_الثانيه_اذا_تقدر وظهر في دول عربية عدة مثل الإمارات والسعودية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 100 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد لتعدد الزوجات وآخر معارض له.

وقال البعض إن تعدد الزوجات يحل مشكلة تأخر سن الزواج بين النساء ويقلل الأخطار الناجمة عن عزوف الشباب عن الزواج، والأضرار النفسية والاجتماعية التي تنتج عن هذه الظاهرة.

بينما عارض كثيرون تعدد الزوجات قائلين إنه يؤثر سلبا على المرأة ومفهوم العائلة بشكل عام.

#كوريا_الشمالية

مصدر الصورة JUNG YEON-JE

وإلى آخر موضوع اليوم حيث انتشر هاشتاغ #كوريا_الشمالية صباح اليوم بعد أن اختبرت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخًا باليستيا جديدا مر على شمال اليابان قبل أن يسقط في البحر، بحسب ما أعلنت الحكومة اليابانية.

وأبدى المغردون خوفهم من اشتعال حرب عالمية ثالثة بسبب التوتر القائم بين الكوريتين.

وانتشر الهاشتاغ في الأمارات والكويت حيث حصد أكثر من 10 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.