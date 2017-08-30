خيبة أمل على تويتر بعد هزيمة السعودية في كرة القدم

مصدر الصورة Francois Nel

#السعوديه_الامارات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #السعوديه_الامارات بعد أن هزم فريق الإمارات نظيره السعودي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2018.

وخسر الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات.

وتحدث مغردون من السعودية عن خيبة أملهم وصدمتهم من خسارة فريق بلادهم وعن الحاجة لمعرفة أسباب الخسارة وتفاديها في المباريات القادمة.

بينما أبدى مغردون من الإمارات سعادتهم وفخرهم بالفوز وبازدياد فرص المنتخب الإماراتي بالتأهل واللعب في كأس العالم القادم.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 350 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وإلى السعودية حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغات للتحدث عن بدء مناسك الحج.

#Hajj2017

وأطلق مغردون هاشتاغ # Hajj2017و #حج_1438 حيث ظهرت في دول عربية وعالمية مثل مصر والإمارات وإندونيسيا وبريطانيا.

وبدأ الحجاج، اليوم الأربعاء 30 أغسطس، أولى خطوات مناسك الحج، بيوم التروية.

مصدر الصورة KARIM SAHIB

وتحدث المغردون عن الترتيبات التي أكملتها السعودية لاستقبال الحجيج والخدمات المقدمة للمصليين.

إعصار هارفي

وعالميا جذب إعصار هارفي الذي يضرب ولاية تكساس الأمريكية اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

مصدر الصورة Joe Raedle

ومن المتوقع أن تزداد الفيضانات الكارثية التي تشهدها الولاية سوءا على مدار الأيام القليلة المقبلة لارتفاع المياه إلى مستويات تاريخية عقب العاصفة العنيفة التي تعرضت لها الولاية.

ونشر مغردون من الولايات المتحدة صورا تظهر حجم الدمار الذي خلفه الإعصار.