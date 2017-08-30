السعودية تطلق حسابات على المنصات الرقمية للتواصل مع الحجاج

مع بدء مناسك الحج في السعودية أطلقت المملكة عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير معلومات للحجاج في مكة، والأفراد في جميع أنحاء العالم ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد "إن الهدف من مركز التواصل الدولي إيصال رسالة المملكة الحقيقة وأنها بلد محبة وخير".

مصدر الصورة KARIM SAHIB

تويتر

ومن بين الحسابات التي أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام حساب @Hajj_En على تويتر باللغة الإنجليزية حيث غرد حتى الآن أكثر من 100 تغريدة.

وأطلق الحساب عدة هاشتاغات للتحدث عن مناسك الحج مثل #Saudiwelcomestheworld أو "السعودية ترحب بالعالم" و #Hajj1438 و #Hajj2017.

وكان من بين التغريدات:

"اليوم أكثر من مليوني حاج يصلون إلى مينا."

"خدمة الحجاج شرف عظيم تسعد السعودية بتأديته بكل محبةٍ وتقدير."

كما أطلقت الوزارة حسابا باللغة العربية @Hajj_1438 الذي نشر معلومات عن الترتيبات التي أكملتها السعودية لاستقبال الحجيج والخدمات المقدمة للمصليين.

ومن بين الأمور التي غردها الحساب عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل في يوم التروية والقطاعات المشاركة من القوات المسلحة في مهمة الحج.

إنستاغرام

كما أطلقت الوزارة حسابا على موقع إنستاغرام باسم Saudiwelcomestheworld ونشرت صورا لحجاج كما نشرت صورة للكعبة.

مصدر الصورة Instagram

فيسبوك

أما على فيسبوك فأطلقت الوزارة حسابا باللغة العربية يتحدث عن أعمال المملكة لتلبية حاجات الحجيج مثل نقل المرضى من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ليتمكنوا من أداء مناسك الحج.

ولدى الصفحة أكثر من ثمانية آلاف متابع حتى الآن.

مواقع على الإنترنت

ودشنت الوزارة عدة مواقع على الإنترنت للحديث عن الحج منها موقع "السعودية ترحب بالعالم" الذي يدعو الحجاج لنشر قصصهم وصورهم خلال الحج حتى يتم نشرها.

مصدر الصورة Hajj 2017

كما دشنت الوزارة موقعا آخر بعنوان "Hajj2017" بأربع لغات يضم العديد من المعلومات حول الحج.

كما يضم الموقع رسومات بيانية وبثا مباشرا من القناة السعودية الثانية على موقع يوتيوب لتغطية المناسك.