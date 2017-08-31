لا تزال ابتسامة الأميرة ديانا تجذب الملايين حتى بعد 20 عاما على وفاتها

مصدر الصورة Princess Diana Archive

#Diana20

جذبت الذكرى العشرون لوفاة الأميرة ديانا اهتمام عدد كبير من المغردين حول العالم.

وتحدث المغردون عن أعمال الأميرة ديانا الخيرية لاسيما في مجال الدفاع عن مرضى الإيدز وضحايا الألغام الأرضية.

وظهر هاشتاغ #Diana20 في آلاف التغريدات صباح اليوم ليصبح ضمن الأكثر انتشارا في عدة مدن بريطانية.

ويبدو أنه ورغم مرور 20 عاماً على رحيلها إلا أن الأميرة ديانا لاتزال معشوقة من قبل الجماهير الذين تحدثوا على تويتر وفيسبوك عن تميزها بالإحساس المرهف والابتسامة الرقيقة والإطلالة المميزة بين نساء العالم.

#يوم_عرفة

وإلى موضوع آخر حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي اليوم هاشتاغات عدة للتحدث عن مناسك الحج في مكة واستعداد الحجاج لعيد الأضحى. وورد هاشتاغ #يوم_عرفة في أكثر من 700 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشر مغردون على تويتر صورا تظهر الحشود الموجودة على جبل عرفة. ويؤدي أكثر من مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة وسط إجراءات متابعة مشددة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

مصدر الصورة KARIM SAHIB

وظهر الهاشتاغ في دول عدة حول العالم مثل السعودية والإمارات وتركيا وبريطانيا.

كما نشر مغردون مقاطع فيديو تظهر عملية تغيير كسوة الكعبة صباح اليوم.

ومازلنا مع الحج حيث نشرت صفحة على فيسبوك باسم "لجنة الحج العليا السورية" مقطع فيديو تحدثوا فيه عن اكتمال وصول حجاج سوريا للسعودية، حيث بلغ عددهم 15000 حاج لهذا العام على حسب ما ورد في التقرير. ونشرت الصفحة مقاطع مصورة مختلفة طوال اليومين الماضيين للحجاج السوريين خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج.