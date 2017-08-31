بثينة_عين_الإنسانية: تضامن مع طفلة يمنية مصابة

مصدر الصورة Various Image caption صور نشرها مستخدمو مواقع التواصل تضامنا مع بثينة

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم بعين مغلقة تضامنا مع طفلة يمنية أصيبت في قصف جوي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقُتلت عائلتها التي تضم ثمانية أفراد في القصف الذي طال منزلهم في صنعاء وكانت هي الناجية الوحيدة منه في الـ25 من آغسطس/آب.

وانتشرت صورة للطفلة بثينة الريمي بعينين متورمتين بعد أن أصيبت في القصف.

ورأى العديد أن صورة الطفلة هي رمز للمعاناة التي يعيشها المدنيون في ظل الحرب التي تعصف ببلادهم.

مصدر الصورة Reuters Image caption مصور لوكالة رويترز التقط صورة لبثينة بعد أن قصف منزلها

وورد على هاشتاغ #بثينة_عين_الانسانية أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.