#بثينة_عين_الإنسانية: تضامن مع طفلة يمنية مصابة
- 31 أغسطس/ آب 2017
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نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم بعين مغلقة تضامنا مع طفلة يمنية أصيبت في قصف جوي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وقُتلت عائلتها التي تضم ثمانية أفراد في القصف الذي طال منزلهم في صنعاء وكانت هي الناجية الوحيدة منه في الـ25 من آغسطس/آب.
وانتشرت صورة للطفلة بثينة الريمي بعينين متورمتين بعد أن أصيبت في القصف.
لك الحمد ياالله تفاعل كبير مع صورة بثينه التي التقطتها انا لها يوم امس على مواقع التواصل الاجتماعي 😍😍😍#بثينه_عين_الانسانية#لعيون_بثينة pic.twitter.com/7VT3SEoPqf— كريم زارعي (@karemo_5) ٢٩ أغسطس، ٢٠١٧
End of Twitter post by @karemo_5
دفعة جديدة من الأطفال المشاركين في هذه الحملة الانسانية #بثينه_عين_الانسانية#بثينه_نعم_لايقاف_الحرب_في_اليمن— Sarah Khaled♂ 3.2M (@motrebli) ٣٠ أغسطس، ٢٠١٧
شاركو 🌷بصوركم لنوصل رسالتنا pic.twitter.com/4VUHFdIAy6
End of Twitter post by @motrebli
حملة للتضامن مع الطفلة بثينة الناجية الوحيدة من القصف على صنعاء الأسبوع الماضي.— عزالدين عارف (@ez_aref) ٣٠ أغسطس، ٢٠١٧
هاشتاق الحملة مع الصور#بثينة_عين_الانسانية pic.twitter.com/B93jffZYoj
End of Twitter post by @ez_aref
#بثينه_عين_الانسانية— بلقيس (@blgis45210) ٢٩ أغسطس، ٢٠١٧
رايت صوراطفال كثيره
وهم جرحى وقتلى
ولكن هذي الصور سحرتي والمتي
وبنفس الوقت ابكتني😢 pic.twitter.com/ThzFvSq82A
End of Twitter post by @blgis45210
ورأى العديد أن صورة الطفلة هي رمز للمعاناة التي يعيشها المدنيون في ظل الحرب التي تعصف ببلادهم.
وورد على هاشتاغ #بثينة_عين_الانسانية أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار اليومين الماضيين.