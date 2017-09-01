كيف أحيا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العيد؟

مصدر الصورة JOHANNES EISELE

#عيد_الاضحي_المبارك

احتفل المغردون حول العالم العربي اليوم ببداية أول أيام عيد الأضحى واستخدموا هاشتاغ #عيد_الاضحي_المبارك في أكثر من نصف مليون تغريدة منذ إطلاقه مساء أمس.

وتحدث المغردون عن أجواء العيد في بلدانهم ومدنهم والعادات التي يتبعونها في العيد. واختلفت نبرة التغريدات إذ أتت بعضها إيجابية بينما غرد كثيرون عن مسألة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على الاحتفال بالعيد كما كانوا يفعلون سابقا.

وتحدث مغردون في مصر عن تأثير غلاء السلع على المواطنين وعدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجات عائلاتهم.

واستخدم بعض المغردين الهاشتاغ للدعوة لإحلال السلام والأمن في مختلف البلدان وإنهاء الصراع المستمر في الشرق الأوسط. كما استخدم المغردون الهاشتاغ للدعوة لإنهاء الاقتتال الطائفي بين المسلمين والوحدة بين الشعوب العربية.

وفي سوريا نشر العديد على موقع فيسبوك صورا ومقاطع فيديو من مدينة ومحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وكتب المواطنون عن عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق عدة في المحافظة بسبب الهدنة وعدم وجود جبهات مقاتلة كما كان الوضع قبل أشهر من الآن.

#EidAlAdha

أما عالميا فانتشر هاشتاغ #EidAlAdha ليظهر في أكثر من 150 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

Skip Twitter post by @antonioguterres Eid Mubarak to all Muslims as you celebrate #EidAlAdha & its message of solidarity & compassion with the poor & most vulnerable in societies — António Guterres (@antonioguterres) ٣١ أغسطس، ٢٠١٧

وظهر الهاشتاغ في بريطانيا وإندونيسيا ونيجيريا وكينيا وبلدان أخرى.

واستخدمت عدة شخصيات معروفة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهاشتاغ في معايداتهم على تويتر.