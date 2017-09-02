"الغيبوبة الجماعية" تصيب بعض رواد تويتر في العالم العربي

تواصل اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعيد الأضحى، حيث أطلق المغردون عددا من الهاشتاغات الجديدة.

#الغيبوبة_الجماعية

يظهر هذا الهاشتاغ سنويا وهو تعبير يستخدمه السعوديون بشكل خاص خلال ليلة عيد الأضحى حيث يعتبرون أن السهر ليلة العيد يدخلهم في شبه غيبوبة خلال النهار.

ظهر هاشتاغ #الغيبوبة_الجماعية هذا العام في حوالي 65 ألف تغريدة وتفاعل معه مغردون من السعودية وعمان والكويت. وتناول معظم المغردين هذا الهاشتاغ بإطار سخرية حيث نشروا صورا لهم أو لآخرين وهم في حالة "الغيبوبة" خلال أول أيام العيد.

#مبروك_نجاح_الحج

انتشر في العالم هاشتاغ جديد عن الحج وهو #مبروك_نجاح_الحج والذي ظهر لأول مرة مساء الجمعة. وورد هاشتاغ #مبروك_نجاح_الحج في 92 ألف تغريدة نشر معظمها من السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا. واستخدم المغردون هذا الهاشتاغ لتهنئة السعودية والحجاج بنجاح موسم الحج.

وأشاد المغردون بمختلف الخدمات التي كانت مقدمة خلال الحج من الاجراءات الأمنية إلى الخدمات الصحية والوقائية. كما واصل المغردون نشر العيديات من خلال الهاشتاغ أيضا.

#ذكري_استشهاد_صدام_حسين

ليس بعيدا عن الحج وعيد الأضحى، أطلق المغردون من الكويت والعراق والأردن هاشتاغا تحت عنوان #ذكري_استشهاد_صدام_حسين. وكتن نفذ حكم الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى عام 2006 ما يجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتذكرون الحدث في أول أيام عيد الأضحى كل عام.

وعبر الكثيرون على تويتر عن تقديرهم لحسين مؤكدين أن مقتله كان اجراء تعسفيا. فيما استخدم آخرون هذه الفرصة لنشر تغريدات عن العراق والاشادة بالحكومة والبلاد في مساعيها لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من البلاد. ولم تخل التغريدات من الانتقادات الموجهة للرئيس العراقي السابق والسياسات التي كان ينتهجها.