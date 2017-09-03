إدانات صارخة على تويتر لما يحدث في ميانمار

مصدر الصورة SUZAUDDIN RUBEL

أزمة مسلمي الروهينغا

نبدأ تقريرنا اليوم من آسيا حيث انتشر هاشتاغ #ارهاب_بورما مع استمرار تدفق الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش هربا من العنف الدائر في ولاية راخين في ميانمار. ويتهم الروهينجا قوات الأمن وجماعات بوذية بحرق القرى التي يعيشون فيها.

وطالب المغردون من المجتمع الدولي بالتدخل السريع وحماية مسلمي الروهينجا وإيقاف ما يحدث من قتل ودمار.

وانتشر هاشتاغ #الروهينغا حيث ورد في أكثر من 13 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية. ونشر مغردون مقاطع فيديو وصورا لضحايا العنف أثناء محاولتهم الهرب إلى بنغلاديش.

واستنكر بعض المغردين عدم تحرك العالم تجاه ما يحدث.

#كوريا_الشمالية

وإلى كوريا الشمالية حيث انتشر هاشتاغ باسم البلد بعد أن قالت بيونغيانغ إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ بعيد المدى.

وحصد هاشتاغ #كوريا_الشمالية أكثر من عشرة آلاف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأبدى المغردون خوفهم الشديد من تصاعد الأمور وارتفاع احتمال وقوع حرب بين الدول الكبرى على خلفية التطورات.

مصدر الصورة Tomohiro Ohsumi

وانتقد غالبية المغردين الرئيس الكوري كيم جونغ اون قائلين إنه سيدفع بالعالم إلى كارثة محتملة.

#نجاح_موسم_الحج

وإلى آخر موضوع اليوم حيث أطلق مغردون هاشتاغ #نجاح_موسم_الحج الذي حصد أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشاد غالبية المغردين بالسلطات السعودية وطريقة إدارتها للحج.

وظهر الهاشتاغ في دول عربية وعالمية عدة مثل السعودية وتركيا والإمارات والمغرب.