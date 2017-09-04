قضايا اليوم: اهتمام عبر مواقع التواصل بتقدم الجيش السوري تجاه دير الزور وانتشار هاشتاغ #بالقوه_بالزور_رجعنا_ديرالزور، واهتمام بأغنية "سفينة الدوحة" التي تنتقد قطر في الخليج، وصورة للداعية المصري عمرو خالد بجانبه شخص يرفع علامة "رابعة".

تقدم تجاه دير الزور

مصدر الصورة Getty Images Image caption وقال الإعلام الحربي المركزي إن الجيش السوري بات على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من المعسكر الحكومي الذي يحاصره التنظيم عند الأطراف الغربية من المدينة.

نبدأ اليوم تقريرنا من سوريا والاهتمام بتوجه الجيش السوري إلى مدينة دير الزور، التي يسيطر على نصفها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وانتشر هاشتاغ #بالقوه_بالزور_رجعنا_ديرالزورفي كل من سوريا ولبنان الذي ظهر في أكثر من 3 آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

قال محافظ مدينة دير الزور السورية، محمد إبراهيم سامرا، إن الجيش السوري سيصل إلى معسكر تابع له في المدينة وخاضع لحصار من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "في غضون ساعات".

وأشاد مغردون موالون للنظام السوري في سوريا ولبنان بتقدم الجيش وحلفائه تجاه دير الزور لطرد عناصر التنظيم منها.

ويتزامن ذلك مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية بداخل مدينة الرقة التي لا يزال التنظيم يسيطر على أجزاء منها.

عمرو خالد وإشارة "رابعة"

وفي مصر اهتم المستخدمون بصورة انتشرت للداعية المصري عمرو خالد أثناء تواجده في مكة للحج وبجانبه شخص رفع علامة "رابعة".

وتظهر الصورة علامات الغضب على وجه عمرو خالد للإشارة التي رفعها الشخص الواقف بجواره.

وتشير إشارة "رابعة" إلى ميدان رابعة العدوية في مصر الذي شهد مقتل المئات من مناصري الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء فض قوات الأمن اعتصاما لهم في الميدان.

وترتبط الإشارة أيضا بقوة لجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والمحظورة في مصر.

#سفينة_الدوحة

وننتقل إلى دول الخليج حيث انتشر هاشتاغ حمل اسم #سفينة_الدوحة، يشير إلى أغنية بنفس الاسم نُشرت من حساب مستخدم يطلق على نفسه اسم الضاري، يتضمن أغنية يقول صاحب الحساب إن مغنيها سعوديٌ يُدعى وليد الشهري.

وتتحدث القصيدة عن الأزمة التي تعيشها دول الخليج، وقال المعلقون إن كاتبها، أي الضاري، هو اسم مستعار لمستشار للديوان الملكي السعودي يُدعى سعود القحطاني، ويطالب فيها قطر بالتوقف عن الاعتماد على إيران والاحتماء بها.

وأثنى المئات على الأغنية التي فاق عدد مشاهدي مقطعها المصور خمسين ألفا في غضون ساعات قليلة.

وقال مستخدم يدعى صالح الهواشي: صحّ لسانك. إبداع في التوصيف، وما هذا بغريب على القحطاني.

لكن مستخدما يدعى أبو البراء كتب يقول: اتقوا الله أيها الأعراب في إخوانكم. ما كل هذا الحقد؟

وأشاد مستخدم اخر بما وصفه ضبط النفس في وجه انتقادات دول الخليج.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم المقطع في عدد من دول الخليج ليظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة.