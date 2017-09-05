مغردون مصريون: #روسيا18_حلم_90مليون

قضايا اليوم: مغردون مصريون يتمنون لمنتخبهم الوصول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عبر هاشتاغ #روسيا18_حلم_90مليون، ونقاش في السعودية حول السماح للنساء بممارسة كرة القدم، واهتمام بافتتاح ميناء حمد الجديد في قطر.

#روسيا18_حلم_90مليون

مصدر الصورة Getty Images Image caption تدريبات المنتخب المصري قبيل بدء مباراة اليوم

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث يتابع المستخدمون عن قرب مجريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا في عام 2018 .

وعبر الهاشتاغ يتمنى المغردون المصريون لمنتخبهم النجاح في الوصول إلى نهائيات الكأس، تزامنا مع مباراة يلعبها المنتخب المصري اليوم ضد المنتخب الأوغندي على الأرض المصرية، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري مباراة الذهاب بأوغندا بهدف مقابل لا شيء.

ودشن المغردون هاشتاغ #روسيا18_حلم_90مليون طالب عبره المستخدمون منتخبهم بتحقيق الفوز في مباراة اليوم المهمة حتى يتمكن من الوصول إلى نهائيات الكأس في روسيا.

وورد على الهاشتاغ أكثر من خمسين ألف تغريدة.

وكتبت إحدى المستخدمات معلقة على الاهتمام بمباراة اليوم: "مصر صاحية من بدري اليوم وكأنها ستكون مباراة في النهائيات!"

بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.

#كره_القدم_لاتصلح_للبنات

وننتقل إلى السعودية حيث ظهر هاشتاغ حمل عنوان #كره_القدم_لاتصلح_للبنات وظهر في نحو أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وكتب خالد: " هل يوجد أحد عاقل يطالب بلعبة كرة قدم خاصة بالنساء؟ هل البنات يتحملنّ عنف هاللعبة؟ طبعا لا. الخالق كرم المرأة."

ورفض العديد من المستخدمين الفكرة وراء الهاشتاغ، ناشرين مقاطع فيديو وصور تظهر نساء يلعبن كرة القدم بمهارة.

وكتبت مستخدمة: " كل شاب استخدم هذا الهاشتاغ وتافه وسخيف وعقليته من العصر الحجري. ويا ريت يروح يعيش بكهف ويبعد عن كرة القدم."

#ميناء_حمد

وننتقل إلى قطر حيث كان الهاشتاغ الأكثر انتشارا صباح الثلاثاء هو #ميناء_حمد، الذي يشير إلى ميناء يتم افتتاحه اليوم في منطقة أم الحول جنوب الدوحة.

ونشر المستخدمون لقطات من حفل الافتتاح الرسمي مشيدين بما وصفوه بإنجاز كبير لبلدهم.

وورد على هاشتاغ ميناء حمد نحو خمسة آلاف تغريدة.