الروهينغا_الابادة_الصامتة: العرب ينددون بأحداث العنف في ميانمار

قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ #الروهينغا_الابادة_الصامتة في عدد من الدول العربية يندد بأعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، وفي سوريا ردود فعل على قصف اسرائيل لقاعدة عسكرية سورية في محافظة حماة، وفي السعودية المغردون يتسائلون: "هل يمكنك تقضية يوم واحد بدون هاتفك؟

#الروهينغا_الابادة_الصامتة

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نبدأ اليوم تقريرنا بالاهتمام المستمر بالأحداث في ميانمار وأحداث العنف ضد الروهينجا في ولاية راخين.

وأدت أعمال العنف ضد مسلمي أقلية الروهينجا إلى تدفق الآلاف منهم إلى بغلاديش هربا من العنف الدائر.

وانتشر هاشتاغ #الروهينغا_الاباده_الصامته في عدد من الدول العربية صباح الخميس ورد عليه أكثر 65 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وانتقد كثير من المغردين ما وصفوه بالصمت الدولي تجاه ما يحدث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DONA_1994MM #الروهينغا_الاباده_الصامته الصمت المخري من العالم اتجاه هذه الجرائم لانه دينهم الاسلام لو كان دينهم غير ذلك لشاهدنا جميع يدافع عنهم — dona (@DONA_1994MM) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وندد المستخدمون العرب بالزعيمة الفعلية في ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لما وصفوه بصمتها تجاه ما يحدث للروهينجا.

وكتب عبد الله: "مصيبة أن أونغ سان سو تشي حصلت على جائزة نوبل للسلام بينما بلادها تشهد حملة تطهير عرقية للمسلمين المستضعفين."

وعلى نفس الوتر نشرت زهرة صورة للزعيمة تحمل جائزتها ويداها ملطختين بالدماء.

قصف مصياف

وننتقل إلى سوريا حيث أثار قصف إسرائيلي لموقع عسكري بالقرب من بلدة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا جدلا واهتماما في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في كل من سوريا وإسرائيل.

وفي سوريا ندد موالو الحكومة السورية بالضربة الإسرائيلية، كما انتقد عدد منهم روسيا لعدم تدخلها وحماية النقطة العسكرية من الضربة الجوية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zainabhijazy الجيش السوري : طيران العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية إستهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف . — زينب حجازي (@zainabhijazy) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وكتبت الناشطة partisan girl عبر حسابها على تويتر: "روسيا لديها قوة جوية في سوريا تمكنها من رؤية أي شيء قادم. وروسيا حذرت من الضربة لذلك روسيا كانت على علم بأنها قادمة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Partisangirl Russia has 4 AWACS jets in Syria. They can spot a golf ball 400 km away. Besides they Russia warned they were going to attack. They knew. pic.twitter.com/ohdiiYpSMX — Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

#تقدر_يوم_بدون_جوال

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وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ طريف يسأل المستخدمين إذا كان بإمكانهم العيش بدون هاتفهم المحمول ولو ليوم.

وظهر هاشتاغ #تقدر_يوم_بدون_جوال في أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

واختلفت آراء المغردين بين من أكد أنه بالفعل يمكنه أن يقضي يوما بدون استخدام هاتفه المحمول، وبين من قال إنه شيئ مستحيل.

وكتبت مستخدمة: "لا صعب يوم كامل اقضيه بدون هاتفي بس ممكن ساعات."