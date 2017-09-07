#الروهينغا_الابادة_الصامتة: العرب ينددون بأحداث العنف في ميانمار
قضايا اليوم: انتشار هاشتاغ #الروهينغا_الابادة_الصامتة في عدد من الدول العربية يندد بأعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، وفي سوريا ردود فعل على قصف اسرائيل لقاعدة عسكرية سورية في محافظة حماة، وفي السعودية المغردون يتسائلون: "هل يمكنك تقضية يوم واحد بدون هاتفك؟
#الروهينغا_الابادة_الصامتة
نبدأ اليوم تقريرنا بالاهتمام المستمر بالأحداث في ميانمار وأحداث العنف ضد الروهينجا في ولاية راخين.
وأدت أعمال العنف ضد مسلمي أقلية الروهينجا إلى تدفق الآلاف منهم إلى بغلاديش هربا من العنف الدائر.
وانتشر هاشتاغ #الروهينغا_الاباده_الصامته في عدد من الدول العربية صباح الخميس ورد عليه أكثر 65 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وانتقد كثير من المغردين ما وصفوه بالصمت الدولي تجاه ما يحدث.
وندد المستخدمون العرب بالزعيمة الفعلية في ميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لما وصفوه بصمتها تجاه ما يحدث للروهينجا.
وكتب عبد الله: "مصيبة أن أونغ سان سو تشي حصلت على جائزة نوبل للسلام بينما بلادها تشهد حملة تطهير عرقية للمسلمين المستضعفين."
وعلى نفس الوتر نشرت زهرة صورة للزعيمة تحمل جائزتها ويداها ملطختين بالدماء.
قصف مصياف
وننتقل إلى سوريا حيث أثار قصف إسرائيلي لموقع عسكري بالقرب من بلدة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا جدلا واهتماما في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في كل من سوريا وإسرائيل.
وفي سوريا ندد موالو الحكومة السورية بالضربة الإسرائيلية، كما انتقد عدد منهم روسيا لعدم تدخلها وحماية النقطة العسكرية من الضربة الجوية.
وكتبت الناشطة partisan girl عبر حسابها على تويتر: "روسيا لديها قوة جوية في سوريا تمكنها من رؤية أي شيء قادم. وروسيا حذرت من الضربة لذلك روسيا كانت على علم بأنها قادمة."
#تقدر_يوم_بدون_جوال
وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ طريف يسأل المستخدمين إذا كان بإمكانهم العيش بدون هاتفهم المحمول ولو ليوم.
وظهر هاشتاغ #تقدر_يوم_بدون_جوال في أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
واختلفت آراء المغردين بين من أكد أنه بالفعل يمكنه أن يقضي يوما بدون استخدام هاتفه المحمول، وبين من قال إنه شيئ مستحيل.
وكتبت مستخدمة: "لا صعب يوم كامل اقضيه بدون هاتفي بس ممكن ساعات."