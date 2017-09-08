تخبط في مواقع التواصل بعد تصريحات أمير الكويت عن الأزمة الخليجية

قضايا اليوم: اهتمام عبر مواقع التواصل بتصريحات أمير الكويت عن الأزمة الخليجية، والمغردون المصريون يتداولون صورة للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك مع حفيدته وهو في مصيفه.

تصريحات أمير الكويت عن الأزمة الخليجية

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اهتم مستخدمو مواقع التواصل في الخليج بتصريحات لأمير الكويت الذي يتوسط لحل الأزمة السياسية بين قطر ودول المقاطعة الأربع.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي التقاه لبحث حل للأزمة الخليجية، قال أمير الكويت إنه متفائل بالتوصل إلى حل للأزمة الخليجية قريبا جدا.

وناقش العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المؤتمر الصحفي بين أمير الكويت وترامب.

وتداول مستخدمون في السعودية والإمارات تصريحا لأمير الكويت قال فيه إن قطر مستعدة لتلبية مطالب الدول الأربعة الـ13، ما يعارض تصريحات أخرى تقول إن قطر مستعدة لبحث المطالب فقط.

ونشرت بعض وسائل الإعلام المقطع الذي يقول فيه أمير الكويت إن قطر ستلبي المطالب الـ13.

وعلى إثر ذلك ظهر في السعودية والإمارات هاشتاغ #قطر_ترضخ_لشروط_الدول_الاربع ليظهر في أكثر من مئة ألف تغريدة.

وكانت إحدى النقاط التي تناولها المستخدمون أيضا قول أمير الكويت إن وساطة دولته في الأزمة أوقفت ردا عسكريا على قطر، وهو ما رفضه كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموالية لدول المقاطعة.

ونشر حساب أخبار السعودية، الذي يتابعه الملايين على تويتر، نقلا عن بيان من دول المقاطعة قولها: "نأسف لما قاله أمير الكويت حول نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري إذ أن هذا الخيار لم يكن مطروحا."

كما ظهر أيضا هاشتاغ #قطر_تعود_للخليج_بكل_حب استنادا إلى تصريح أمير الكويت بأن قطر ستلبي المطالب.

وورد على الهاشتاغ أكثر من 140 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

صورة لمبارك في مصيفه تثير جدلا في مصر

تداول مغردون في مصر صورة للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بجانبه حفيدته وابنه جمال مبارك في مصيفه بالساحل الشمالي المصري.

مصدر الصورة Twitter Image caption الصورة التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

وجاءت ردود عدد من المستخدمين سلبية إزاء الصورة.