السوريون عبر وسائل التواصل: بين السياسة ودعم منتخب بلادهم في تصفيات كأس العالم

مصدر الصورة KARIM JAAFAR

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم تغريدات وتعليقات عن مباراة سوريا وإيران التي ستقام اليوم على ملعب ازادى في العاصمة الإيرانية طهران في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وتعد هذه المباراة مصيرية للفريق السوري الذي انتعشت آماله بالتأهل بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية وقبل الأخيرة على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف في ماليزيا.

ويبدو أن اللاعب السوري عمر خربين جذب أنظار الكثيرين بعد أن سجل هدفين بمرمى شباك الفريق القطري.

ونشر مغردون مساندتهم لفريق بلادهم وتشجيعه على الفوز على نظيره الإيراني.

وتحدث البعض عن وجوب عدم الخلط بين السياسة والرياضة والاستفادة من هذه الفرصة لتوحيد البيت السوري بعد سنوات من الاقتتال الداخلي.

إلا أن السياسة وجدت طريقها إلى التغريدات إذ غرد كثيرون بأن فصل الرياضة عن السياسة مستحيل في الحال السوري نظرا لما مرت به البلاد من حرب أهلية شردت الملايين وقتلت مئات الآلاف.

وكتب مغردون أنه يستحيل تناسي ما حدث لسوريا والشعب السوري والتظاهر بأن الحرب انتهت وحان الوقت للمضي قدما وكأن شيئا لم يكن.

ولم تستطع الرياضة التفوق على الانقسامات السياسة حتى مع فرصة التأهل لكأس العالم.

وتسآءل البعض عما إذا كان المشجعون المؤيدون للنظام سيشجعون المنتخب الإيراني بدلا عن المنتخب السوري بسبب دعم إيران لنظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد أن شجع بعض مؤيدي المعارضة السورية المنتخب القطري خلال مباراته مع سوريا الأسبوع الماضي بسبب دعمهم لحكومة الدوحة.

وظهر مقطع مصور على موقع يوتيوب يظهر نجل الرئيس السوري وهو يوجه رسالة لمنتخب بلاده.

وقال حافظ بشار الأسد وهو يخاطب الكاميرا: "يا شباب نحن نتمنى لكم الفوز. مجرد وصولكم إلى هذه المرحلة هو شيء مهم وعظيم جدا."

مصدر الصورة YouTube

أما زوجة الرئيس أسماء الأسد فنشرت على حسابها على إنستاغرام صورة لطفلة ترتدي زي المنتخب السوري وكتبت أسماء الأسد: "كلنا معكم". وجذت الصورة أكثر من ألف تعليق.

مصدر الصورة Instagram

وانتشرت هاشتاغات عدة للحديث عن المباراة مثل #مبروك_نسور_قاسيون و #سوريا_ايران حيث ظهرت الهاشتاغات في آلاف التغريدات على مدار الأيام الماضية.

وبغض النظر عن المنحى السياسي للموضوع فإن هناك اهتماما كبيرا هذه المرة بالتصفيات وسيتمكن السوريون في دمشق من مشاهدة المباراة على الهواء مباشرة مجانا حيث وضعت شاشات عملاقة في عدد من الساحات العامة بدمشق.

كما سيتمكن السوريون حول العالم من مشاهدة المباراة عبر شبكة الإنترنت عبر مواقع مجانية.