قضايا اليوم: اهتمام عبر مواقع التواصل بالمكالمة الهاتفية بين قطر والسعودية، وانتشار هاشتاغ #غرد_كايام_التسعينات عالميا، وانتشار هاشتاغ مماثل له في مصر حمل عنوان #زمان_حلو_عشان.

مكالمة هاتفية بين قطر والسعودية

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نبدأ اليوم تقريرنا بالاهتمام عبر مواقع التواصل بالمكالمة الهاتفية بين أمير قطر وولي العهد السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية خبرا عن اتصال هاتفي بين أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جرى بتنسيق من الرئيس الأمريكي.

ولكن السعودية اعربت عن غضبها لان الوكالة القطرية لم تشر إلى أن قطر هى من بادرت بالاتصال وأعلنت تعليق أي حوار مع السلطات القطرية.

وكتب أحد المغردين قائلا: "وكالة الأنباء القطرية حرفت مضمون مكالمة تميم بمحمد بن سلمان، فقررت السعودية إلغاء الحوار مع قطر."

وعلى الرغم من ذلك انتشر هاشتاغ #امير_قطر_يبادر_بالسلام في قطر ليظهر في اكثر من تسعة آلاف تغريدة.

وأشاد مغردون قطريون بما وصفوه بمبادرة أميرهم لمحاولة حل الأزمة الحالية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdullahalsaleh أجمل خبر هو التواصل بين قطر والسعودية!

وزاده جمالا أن قطر بادرت بالسلام والوصال!

فهو دليل حكمة وتغليب مصلحة الشعوب!#امير_قطر_يبادر_بالسلام — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

#غرد_كايام_التسعينات

وننتقل إلى هاشتاغ ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حول العالم صباح السبت حمل عنوان #غرد_كايام_التسعينات

وعبر الهاشتاغ غرد المستخدمون صورا لأشياء كانت رائجة في فترة التسعينات من القرن الماضي.

كما ناقش المغردون المسلسلات والأفلام المفضلة لديهم من تلك الفترة.

وانتشر الهاشتاغ في السعودية والإمارات ليظهر في قرابة أربعين ألف تغريدة.

#زمان_حلو_عشان

وفي مصر انتشر هاشتاغ مماثل حمل عنوان #زمان_حلو_عشان.

واستخدم المغردون المصريون الهاشتاغ لذكر اسباب حبهم لأيام زمان كما يقول المصريون.

وكتبت نورا: "أيام زمان كانت حلوة لأنه لم يكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي المدمرة."

بينما كتبت شيماء: "كان الناس بتحب بعض و بتحترم بعض و بيخافوا علي مشاعر بعض من غير مقابل. كان في مبينهم تقدير من غير مصالح".