اهتمام عبر مواقع التواصل بإعصار إيرما والاستعدادات له

مصدر الصورة Joe Raedle

إعصار إيرما

نبدأ تقريرنا اليوم من الولايات المتحدة وبالتحديد ولاية فلوريدا حيث جذب إعصار إيرما اهتمام المغردين حول العالم. وحصد هاشتاغ #فلوريدا أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وتحدث العديد من المغردين عن الاستعدادات في أغلب مناطق الولاية لاستقبال ضربات الإعصار الذي دمر عدة مدن في منطقة البحر الكاريبي وسبب كوارث اقتصادية وبشرية.

وكتب كثيرون عن ضرورة الاهتمام بقضية التغير المناخي في ظل الحديث عن الإعصار، وما إذا كان الإعصار على صلة بعوامل التغير المناخي.

#عوده_المعلمين_والمعلمات

مصدر الصورة ODD ANDERSEN

ومع نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #عوده_المعلمين_والمعلمات للحديث عن الموضوع. وحصد الهاشتاغ أكثر من 140 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأتت غالبية التغريدات من السعودية والكويت ومصر حيث تحدث كثيرون عن الدور المهم والإيجابي للمعلمين في إنجاح المنظومة التعليمية وبناء جيل قوي من الشباب والشابات يحمل طموحات وتطلعات لمستقبل مشرق.

وانتشرت هاشتاغات أخرى مثل #عوده_المعلمين و #العوده_للمدارس للحديث عن الموضوع.

#امير_قطر_يبادر_بالسلام

مصدر الصورة Mark Runnacles

وفي قطر انتشر هاشتاغ #امير_قطر_يبادر_بالسلام بعد أن أعلنت السعودية تعطيل أي تواصل مع قطر بشأن الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وقال العديد من المغردين إن هناك أطرفا معينة تسعى إلى تعطيل التوصل إلى حل بين قطر ودول الخليج.

وكان الهاشتاغ من الأكثر تداولا صباح اليوم في قطر كما ورد في السعودية والإمارات.