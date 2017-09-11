مغردون يطلقون هاشتاغ #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده

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#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده بعد أن وردت أنباء عن اعتقال الداعية وعالم الدين السعودي يوم السبت الماضي.

وكتب مغردون أن السلطات اعتقلت العودة بسبب تغريدة انتقد فيها السعودية وطريقة تعاملها مع الأزمة في قطر.

وتباينت الآراء حول خبر اعتقال العودة إذ أتت بعض التغريدات غاضبة ومطالبة الحكومة بإطلاق سراحه.

بينما انتقد البعض الداعية المثير للجدل قائلين إن تغريداته يجانبها الصواب في بعض الأحيان.

ولم يتم حتى الآن تأكيد أو نفي رسمي للخبر إلا أن العديد من أقارب العودة، ومنهم شقيقه خالد بن فهد العودة، أكدوا الخبر.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 180 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وانتشر في دول عربية عدة مثل السعودية ومصر والإمارات وقطر.

أحمد منصور و #إعصار_إيرما

وإلى موضوع آخر حيث أثارت تغريدات ومنشورات على فيسبوك لمذيع قناة الجزيرة أحمد منصور حول إعصار إيرما استياء كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منصور قد نشر صورة تظهر أناسا يحاولون الفرار من مكان الإعصار مضيفا آية قرآنية حول عدم الإيمان بوجود الله على الرغم من الكوارث الطبيعية.

ورأى كثيرون في كلام منصور استهزاءا وتشفيا من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي وقت لاحق حذف منصور التغريدات والمنشورات على فيسبوك واعتذر لكل من رأى في كتاباته نبرة استهزاء.

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ونبقى مع الإعصار إذ ظهر هاشتاغ #إعصار_إيرما في أكثر من 60 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة حيث تحدث المغردون عن أضرار الإعصار البشرية والاقتصادية.