تغريدات سعودية وعربية حول "#القبض_علي_خلايا_استخباراتيه"

#القبض_علي_خلايا_استخباراتيه

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #القبض_علي_خلايا_استخباراتيه بعد أن ألقت السلطات السعودية القبض على من وصفتهم بانتحاريين قبل تنفيذهم عملية كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 200 ألف تغريدة منذ إطلاقه يوم الاثنين إذ كان من أكثر الهاشتاغات انتشارا في دول عربية عدة مثل السعودية والبحرين وقطر والإمارات.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

وأتت غالبية التغريدات مشيدة بدور الجهات الأمنية في القبض على المتورطين وإحباط العملية الإرهابية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalmanAldosary لا تظن أنك ستتدخل في بلادنا

وتشتري من باعوا أوطاننا

ثم تتوهم أنك لن تدفع الثمن!

البداية بهم والنهاية بمن جندهم#القبض_علي_خلايا_استخباراتيه — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ١١ سبتمبر، ٢٠١٧

وتحدث المغردون عن وجود أطراف خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة وتقويض الحكم.

"هيا بنا إلى الأردن"

إلى موضوع آخر إذ انتشر حساب على موقع تويتر بعنوان "Lets Go To Jordan" أو "هيا بنا إلى الأردن" لتشجيع السياحة ودعوة الزوار من كافة أنحاء العالم لزيارة الأردن. وينشر الحساب صورا لأبرز الأماكن السياحية مثل البتراء والبحر الميت ووادي رم وغيرها من الأماكن الأكثر شعبية بين السائحين.

واجتذب الحساب أكثر من 18 ألف متابع على تويتر.

مصدر الصورة MENAHEM KAHANA

دير الزور

وإلى سوريا حيث انتشر يوم أمس مقطع مصور على موقع يوتيوب يظهر فيه أحد القادة العسكرين في الجيش السوري وهو ينصح اللاجئين بعدم العودة لأن الجيش لن ينسى تركهم لوطنهم على حد قوله.

مصدر الصورة YouTube

وظهرت في المقطع صور مباشرة من مطار دير الزور العسكري بعد أن فكت القوات الحكومية الحصار المفروض عليه من قبل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وأثار المقطع استياء كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي وجدلا حول ما إذا كانت طوائف الشعب السوري ستستطيع العيش سويا في حال انتهت الحرب.