تغريدات خليجية تتحدث عن #سحب_جنسيات_ال_مره

#سحب_جنسيات_ال_مره

نبدأ تقريرنا اليوم من قطر حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #سحب_جنسيات_ال_مره بعد أن أكد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، سحب السلطات القطرية الجنسية عنه وعن وأكثر من 50 من أفراد القبيلة.

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وانتقدت غالبية التغريدات قرار السلطات القطرية مطالبة إياها بالتراجع عن سحب الجنسيات. وقال كثيرون إن قطر سحبت الجنسية من بن شريم بعد رفضه انتقاد السعودية وتأييد قطر في الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 100 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وظهر في دول عدة مثل السعودية والبحرين والإمارات.

حرب الهاشتاغات في السعودية

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وإلى السعودية حيث اشتعلت حرب الهاشتاغات بين مؤيدي ومعارضي ما يعرف بـ"حراك 15 سبتمبر أيلول" والذي دعا له نشطاء سعوديون للتعبير عن المعارضة للأسرة الحاكمة وسياساتها.

وأطلق مؤيدو "الحراك" هاشتاغ #حراك_15_سبتمبر حيث حصد أكثر من 50 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ورد معارضو "الحراك" بإطلاق هاشتاغ #خراط_15_سبتمبر والذي حصد عدد التغريدات نفسه.

واختلف الطرفان حول أمور عدة مثل مسألة الإصلاحات وسياسة السعودية تجاه دول الخليج والقوى الإقليمية. كما ناقش المغردون ما إذا كان "الحراك" الطريقة الأمثل للمطالبة بالإصلاح.

واعتبر مؤيدو الحكومة السعودية أن هناك أطرافا خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار عن طريق تفعيل "الحراك". بينما أكد معارضون وجود ما اعتبروه حاجة ماسة للنزول إلى الشارع والتعبير عن عدم الرضا عن السياسات الحالية.