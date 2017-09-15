انتشار هاشتاغ #تلاحمنا_اساس_وحدتنا في السعودية بعد ظهور دعوات للتظاهر "غامضة المصدر"

قضايا اليوم: استمرار الزخم حول دعوات للتظاهر في السعودية غامضة المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل على قرار رفع حظر زواج المسلمة من غير المسلم في تونس.

دعوات للتظاهر في السعودية

مصدر الصورة Twitter Image caption الحساب الذي أصدر بيانا يدعو إلى خروج مظاهرات بعد صلاة الجمعة

انتشر هاشتاغ #تلاحمنا_اساس_وحدتنا في السعودية بعد ظهور دعوات للتظاهر "غامضة المصدر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في السعودية اليوم الجمعة الـ15 من سبتمبر/أيلول .

طغي الزخم حول الدعوات غامضة المصدر على اهتمامات المستخدمين في دول الخليج.

وانتشرت هاشتاغات بداخل السعودية مضادة لدعوات التظاهر كان أكبرها #تلاحمنا_اساس_وحدتنا الذي ظهر في أكثر من 360 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

بينما ورد على الهاشتاغ الذي دعا إلى المظاهرات قرابة 300 ألف تغريدة، وحمل الهاشتاغ عنوان #حراك_١٥_سبتمبر.

كما ظهر قبله هاشتاغ آخر حمل عنوان #حراك_سلمي_السعودية.

يأتي ذلك بعد أن غرد الحساب الرسمي لسعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، في الـ21 من آغسطس مخاطبا أمير قطر وقال إن عليه أن "يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢١ أغسطس، ٢٠١٧

وكان أول من استخدم هاشتاغ #حراك_سلمي_السعودية حساب دشن حديثا حمل اسم السياسي السعودي سعود القحطاني، ولكنه ليس حسابه الشخصي وإنما شخص ينتحل اسمه. ونشرت التغريدة مساء الـ21 من آغسطس.

تلى تدشين الهاشتاغ من ذلك الحساب الغامض بيان يدعو للتظاهر الجمعة الخامس عشر من سبتمبر/أيلول من حساب غامض آخر يحمل اسم "حراك 15 سبتمبر".

تونس "تلغي الحظر" على زواج التونسيات من غير المسلمين

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وننتقل إلى موضوع آخر من تونس إذ اهتم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن تونس ألغت حظرا كان يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق.

واختلفت آراء المغردين بين مؤيد ومعارض.

ورأى عدد من المستخدمين أن جواز المسلمة من غير المسلم لا يجوز شرعا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @q8__then__q8 شرعا لا يجوز ويعتبر الزواج باطلا والنكاح زنا



مصيبة قرآنكم عربيا ولا تفهمونه أو تفسرونه حسب أهوائكم



الله يهديكم وينور بصيرتكم — الكـويت ثـم الكـويت (@q8__then__q8) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

بينما رأى مستخدم آخر أن عدم السماح للمرأة المسلمة بالجواز من غير المسلم به تمييز، إذ يسمح للمسلم بالزواج من غير المسلمة.